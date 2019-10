Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) (Trapani) - Molto sentito anche l'intervento del Procuratore di, Vincenzo Pantaleo: "La corruzione è un fenomeno molto diffuso, è fortemente radicata in questo territorio in cui ci sono i mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo". Mentre il consulente della Commissione antimafia, in

StraNotizie : Giustizia: inaugurato nuovo Tribunale di Marsala, Bonafede 'Rappresenta la nuova visione' - TV7Benevento : Giustizia: inaugurato nuovo Tribunale di Marsala, Bonafede 'Rappresenta la nuova visione' (2)... - News24Italy : #Giustizia: inaugurato nuovo Tribunale di Marsala, Bonafede 'Rappresenta la nuova visione' -