Gigi Buffon | che con Ilaria D’Amico ha costruito «qualcosa di straordinario»

Gigi Buffon - il record è tuo : Bianconero, ancora una volta. Ed è record. Gigi Buffon ricorderà per sempre l’ingresso in campo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, che non è l’Old Trafford né tantomeno il Bernabeu o il Nou Camp, il 28 settembre. Ma per il portierone della Juventus il piccolo stadio emiliano resterà certamente nella short-list degli impianti «del cuore». Perché qui, a quarantuno anni suonati, ha raggiunto un ...

Gigi Buffon stabilisce l’ennesimo record della carriera : La Juve di Sarri è spietata quando decide di accelerare e colpire. Come a Brescia, è ancora il destro di

Alena Seredova : «Io e Gigi Buffon legati per sempre» : LA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA ...

Ilaria D’Amico con Gigi Buffon non passiamo la vita avvinghiati : Ilaria D’Amico parla del suo rapporto di coppia con il suo compagno e dice: «Io e Gigi Buffon ci vogliamo molto bene ma non siamo sempre avvinghiati. Facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata», ammette in un’intervista al “Corriere della Sera”. Per la D’Amico è tempo di tornare a lavorare dopo aver dedicato attenzione alla dimensione privata: «Quando ...

Ilaria D’Amico con Gigi Buffon facciamo la nostra vita : La giornalista Ilaria D’Amico è pronta a nuovi progetti e a ricavarsi i suoi spazi, spesso lontano dal suo compagno. «Io e Gigi Buffon ci vogliamo molto bene ma non siamo sempre avvinghiati. facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata», ammette in un’intervista al “Corriere della Sera”. Per la D’Amico è tempo di tornare a lavorare dopo aver dedicato ...

Ilaria D’Amico : «Io e Gigi Buffon? Non viviamo avvinghiati» : Gigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a ParigiSi vedono talmente poco l’uno accanto all’altra, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, che per trovare una foto che li ritragga insieme a un evento pubblico bisogna scorrere di ...

Ilaria D’Amico si confessa su Gigi Buffon : Ilaria D’Amico confessa come è davvero la sua vita con Gigi Buffon. Parla delle presunte gravidanze che le vengono attribuite, della sua professione, della passione per il calcio. La giornalista si racconta in una intervista al Corriere della Sera dove mette in chiaro come stanno le cose e quali sono i suoi progetti. La D’Amico è insofferente ai gossip e a questo continuo scandagliare la sua vita privata, soprattutto da quando è ...

Ilaria D’Amico : ‘Io e Gigi Buffon ci vogliamo bene ma non passiamo la vita avvinghiati’ : “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così” così Ilaria D’Amico ha voluto mettere tutti i puntini sulle i: lei e Gigi Buffon, suo compagno ormai da cinque anni, certamente si amano ma non sentono il bisogno di stare sempre appiccicati. E la conduttrice sottolinea che questo aspetto della notorietà le costa fatica, preferirebbe poter tenere un ...

Ilaria D’Amico : “Io e Gigi Buffon ci vogliamo bene ma non passiamo la vita avvinghiati” : Si accendono i riflettori sulla Champions League. Ilaria D'Amico si occuperà di raccontare la competizione agli spettatori di Sky Sport. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la giornalista ha svelato che le piacerebbe tornare a occuparsi anche di politica. Poi, ha parlato dell'attenzione costante del gossip sulla sua storia d'amore con Gigi Buffon.Continua a leggere

Bye - bye Gigi! Ilaria D’amico dice ‘ciao’ al suo Buffon e va in vacanza da sola. I fan impazziti : : Bye, bye, Gigi. La bella Ilaria D’amico è sullo yacht nelle acque di Giannutri, Grosseto, con un gruppo di amiche, mentre il suo Gigi Buffon è impegnato con la Juve. Ma, al di là di ogni alibi, va pronunciata una dolorosa verità: nell’estate 2019 Ilaria D’amico ha sbagliato i tempi della prova costume. Il debutto a inizio agosto, nello stabilimento balneare dei “suoceri” a Marina di Massa, era stato disastroso: era a bordo di un pedalò e ...

Gigi Buffon e i cinque immortali : ecco quali sono i 5 giocatori in campo ormai da 21 anni : Il 17 giugno del '98, a Montpellier, l' Italia sconfisse all' esordio dei Mondiali per 3-0 il Camerun di un ragazzino di 17 anni, il più giovane calciatore di Francia '98. Si chiamava Samuel Eto' o e di lì a un decennio sarebbe diventato uno degli attaccanti più forti e completi della sua generazion

Giochi in spiaggia per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico : In campo è tornato a vestire i colori della Juventus, ma in spiaggia ama sfoggiare quelli fluo del costume. Insieme a un Gigi Buffon più in forma che mai c’è la bellissima Ilaria D’Amico, che sfoggia un fisico da 10 e lode perfettamente sottolineato dal bikini giallo. Il settimanale Novella 2000 li ha paparazzati a Marina di Massa, tra risate e sguardi d’intesa, mentre gicano a bocce con i figli Leopoldo Mattia e Pietro.

Giochi in spiaggia per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico : In campo è tornato a vestire i colori della Juventus, ma in spiaggia ama sfoggiare quelli fluo del costume. Insieme a un Gigi Buffon più in forma che mai c’è la bellissima Ilaria D’Amico, che sfoggia un fisico da 10 e lode perfettamente sottolineato dal bikini giallo. Il settimanale Novella 2000 li ha paparazzati a Marina di Massa, tra risate e sguardi d’intesa, mentre gicano a bocce con i figli Leopoldo Mattia e Pietro.

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon - Paola Ferrari a valanga : "Perché ha avuto un gran coraggio a fidanzarsi con lui" : "Per essere mio nemico devi essere molto importante, perché i nemici li scelgo bene". Paola Ferrari commenta così il ritorno alla conduzione della Domenica Sportiva dopo essere fatta fuori da Mauro Mazza, allora direttore di RaiSport. "Lui è solo uno che mi ha fatto del male senza motivo", spiega la