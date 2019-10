Germania | sparatoria ad Halle davanti alla Sinagoga | almeno due morti | uomo in fuga

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) «Polizia: diversiin unaad», nell'est della: lo scrive il sito del'emittente tedesca N-Tv. «Unarmato spara attorno a sé»...

RaiNews : #Germania, sparatoria davanti a sinagoga di #Halle: almeno 2 morti. Notizia in aggiornamento su… - sputnik_italia : Sparatoria vicino una #sinagoga in #Germania, ci sono morti #Halle - SkyTG24 : #UltimOra #Germania, media tedeschi: sparatoria a #Halle, diversi morti. Uomo armato in fuga #Canale50 -