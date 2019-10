Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Lae'dopo l'contro laa Halle tentato da un giovane. Vestito con la mimetica, elmetto e mascherina, il 27enne Stephan Balliet ha attaccato il luogo di culto ebraico nella citta' del Land orientale della Sassonia-Anhalt con armi automatiche e granate: l'obiettivo era di mettere in atto unanel giorno di Yom Kippur, la maggiore festivita' ebraica. Non solo: esattamente come il suprematista delladi Christchurch, in Nuova Zelanda, al grido di "gli ebrei sono la causa di tutti i mali", ha filmato tutta la sua azione, assassinii compresi, per poi pubblicare il tutto in rete, sulla piattaforma Twitch. Un video di ben 35 minuti, nel quale lo si sente ripetere che "la radice di tutti i problemi sono gli ebrei". L'uomo e' stato arrestato mentre era in fuga, intercettato dalla polizia sull'autostrada in direzione Monaco. In serata il ...

ilfogliettone : Germania sotto shock, killer neonazista cercava strage in sinagoga. Attacco di matrice antisemita -… - MLGcopyright : RT @davidallegranti: Assalto con due morti a una sinagoga di Halle nel giorno di Yom Kippur. “La radice di tutti i problemi sono gli ebrei”… - magyanera : RT @masman007: +++Europa sotto attacco: è in corso una sparatoria in Germania, mentre a Stoccarda un siriano con permesso di soggiorno scad… -