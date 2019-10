Germania | neonazista assalta la sinagoga | “Gli ebrei sono la radice di ogni male”

Germania sotto shock - killer neonazista cercava strage in sinagoga. Attacco di matrice antisemita : La Germania e' sotto shock dopo l'Attacco contro la sinagoga a Halle tentato da un giovane neonazista. Vestito con la mimetica, elmetto e mascherina, il 27enne Stephan Balliet ha attaccato il luogo di culto ebraico nella citta' del Land orientale della Sassonia-Anhalt con armi automatiche e granate: l'obiettivo era di mettere in atto una strage nel giorno di Yom Kippur, la maggiore festivita' ebraica. Non solo: esattamente come il suprematista ...

“L’autore dell’attacco in Germania è un 27enne neonazista” : Berlino, 9 ott. (AdnKronos) – L’autore dell’attacco di Halle è un neonazista di 27 anni, Stephan Balliet, che ha diffuso tutto in diretta streaming su internet. Lo scrive il quotidiano popolare tedesco Bild. E’ stato”” ha detto il ministro tedesco dell’Interno, Horst Seehofer, parlando dell’assalto vicino alla sinagoga, dove ci sono stati . Nel filmato, scrive Bild, si vede l’estremista che ...

L’attacco neonazista a Halle - in Germania : Un uomo ha sparato per strada dopo aver cercato di entrare in una sinagoga, e poi ha caricato il video online: ci sono due morti e due feriti, la polizia lo ha arrestato

Germania - assalto alla sinagoga di Halle. Due morti - fermato neonazista : ha trasmesso l’assalto via web : Almeno due persone sono state uccise di fronte alla maggior sinagoga della Sassonia.Bomba sul vicino cimitero ebraico La polizia invita la popolazione a non uscire di casa