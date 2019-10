Germania | attentati con armi da guerra | almeno due persone uccise

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sparatoria invicino alla sinagoga di Halle e una bomba a mano lanciata nel cimitero ebraico della cittadina della Sassonia.due lerimastenell'attacco nel giorno dello "Yom Kippur" la ricorrenza più sacra del calendario religioso ebraico. La polizia tedesca ha annunciato di aver fermato una persona ma consiglia vivamente ai cittadini di rimanere in casa; Dovrebbero esseredue gli uomini armati ed in fuga a piedi.e bombe a mano, sparatoria ad Halle Scene diquelle che si stanno svolgendo questo pomeriggio ad Halle indueconda, seminano il panico nel centro cittadino. Ci sono statidue. Il primo in un negozio di kebab del centro, costato la vita ad un uomo, ed il secondo invece, addirittura con l'utilizzo di bombe a mano, nella sinagoga della cittadina. Le prime ipotesi degli ...

