Galaxy S11 Samsung fotocamera con zoom ottico 5X

Samsung sta già testando la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 : Stando alle ultime notizie provenienti dal continente asiatico, Mecatec Systems sta fornendo le prese di prova per la fotocamera del Samsung Galaxy S11 L'articolo Samsung sta già testando la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera senza rivali e pioggia di colorazioni per Samsung Galaxy S11 : Bisogna analizzare bene le ultime indiscrezioni che sono emerse in queste ore per quanto riguarda gli utenti interessati al nuovo Samsung Galaxy S11. Dopo le ultime notizie portate alla vostra attenzione a proposito della data di presentazione del top di gamma coreano, infatti, oggi 6 ottobre possiamo soffermarci su altri aspetti, come la possibile struttura delle varie fotocamere in dotazione dello smartphone, così come le varie colorazioni ...

Presentazione Galaxy S11 evento Unpacked a febbraio 2020 : L'azienda presenterà l'evento lancio per il nuovoi Galaxy S11 a San Francisco ed avverà, con molta probabilità, nella terza settimana di febbraio. La data dell'evento di lancio del Galaxy S11 potrebbe essere il 18 febbraio 2020

Come sarà Samsung Galaxy S11? In linea di massima così - bello e colorato : Mancano diversi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy S11 ma ciò non impedisce alla community che ruota attorno al colosso coreano di giocare con la fantasia L'articolo Come sarà Samsung Galaxy S11? In linea di massima così, bello e colorato proviene da TuttoAndroid.

Febbre da Samsung Galaxy S11 e Galaxy S11+? Dovrebbero arrivare la terza settimana di febbraio 2020 : Per Samsung il 2019 si è concluso ormai da qualche mese, almeno dal punto di vista del lancio degli smartphone di fascia alta. Infatti, dopo i vari Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, l’azienda sud coreana aspetterà ancora diversi mesi prima del lancio della nuova gamma Galaxy. Nello specifico, secondo gli ultimi rumor, i nuovi Samsung Galaxy S11 e Samsung Galaxy S11+ Dovrebbero ...

Già la data di uscita per il Samsung Galaxy S11 il 18 febbraio? Quanto ne sappiamo : Potrebbe sembrare alQuanto prematuro parlare di data di uscita del Samsung Galaxy S11 già in questo ottobre: eppure alcune rivelazioni fresche di giornata vorrebbero l'evento di presentazione già fissato nel prossimo mese di febbraio e dunque pure in linea con la pianificazione di altri lanci della stessa serie negli anni passati. Chi ha fornito per prima lo scoop della presentazione del Samsung Galaxy S11 il prossimo febbraio, più ...

Con display in movimento il Samsung Galaxy S11 : la rivoluzione è iniziata? : Il device della rivoluzione? Probabilmente il Samsung Galaxy S11, di cui sono state già dette mille cose, non ultima la questione delle immagini olografiche che la docking station ad esso associate dovrebbe riprodurre, e con cui l'utente potrebbe interagire. Come riportato da 'letsgodigital.com', c'è un brevetto registrato presso il World Intellectual Property Office che rimescola ancora una volta le carte in tavola, aprendo ad altro scenario ...

Riproduzione di ologrammi con il Samsung Galaxy S11 : ipotesi affascinante nell’ultimo brevetto : Ne vedremo delle belle con il Samsung Galaxy S11, che, stando ad un'indiscrezione un poco avveniristica, potrebbe addirittura collegarsi ad una docking station capace di effettuare proiezioni di immagini olografiche, tramite cui gli utenti interagirebbero per impartire dei comandi particolari. Vi avevamo già parlato del salto di qualità cui sarà chiamato il prossimo portabandiera del colosso di Seul, sia in termini di fotocamera che di display, ...

I Samsung Galaxy S11 potrebbero avere una funzionalità che sa di futuro lontano : Samsung potrebbe essere al lavoro su qualcosa di veramente interessante: una docking station per smartphone capace di proiettare immagini olografiche con le quali l’utente sarebbe in grado di interagire. E se tutto questo fosse già possibile su Samsung Galaxy S11? Andiamo a scoprire i brevetti. Samsung Galaxy S11 potrebbe portare tante novità nella fascia premium del mercato Android e dare una bella sterzata alla gamma S del produttore: ...

Galaxy S11 potrebbe avere una tecnologia che nessun altro produttore ha : Con la presentazione del Note 10 e Note 10 Plus di inizio agosto, il prossimo top di gamma Samsung sarà il Galaxy S11 che verrà presentato tra febbraio e marzo 2020. Manca ancora qualche mese, ma non sorprende che ci siano già diverse informazioni sul prossimo flagship sudcoreano che dovrebbe (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S11 potrebbe avere una tecnologia che nessun altro produttore ha è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Farà di tutto per noi il Samsung Galaxy S11 : dall’analisi della pelle - allo stress e frutta : Emergono nuove indiscrezioni davvero particolari ed interessanti per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S11 appena sarà disponibile sul mercato. Dopo l'ultimo bollettino portato alla vostra attenzione pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, è importante analizzare più da vicino un'altra situazione, in quanto il top di gamma 2020 potrebbe contare su una funzionalità decisamente peculiare. Concentriamoci, ...

Samsung Galaxy S11 potrebbe montare uno spettrometro a infrarossi : Uno spettrometro a bordo di Samsung Galaxy S11? Secondo alcune voci potrebbe essere fra le novità principali dei nuovi Galaxy S, novità che consentirebbe di fare un mucchio di cose interessanti mai viste finora, o quasi. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe montare uno spettrometro a infrarossi proviene da TuttoAndroid.

La miglior fotocamera di sempre sul Samsung Galaxy S11 : 108MP e zoom ottico fino a 5x : Ce lo aveva anticipato Ice universe che il Samsung Galaxy S11 avrebbe incorporato una super fotocamera che avrebbe ulteriormente incrementato il tasso qualitativo raggiunto dagli attuali modelli, ed in effetti così potrebbe essere: si parla addirittura di 108MP e di uno zoom ottico fino a 5x. Alla presentazione del futuro top di gamma sudcoreano mancano ancora svariati mesi, ed è quindi ancora presto per simili annunci, ma risale a maggio ...

Le novità in arrivo con Samsung Galaxy S11 - Galaxy A e M 2020 tra fotocamere e display : Diamo un'occhiata alle novità che potrebbero attenderci con Samsung Galaxy S11 e le gamme Galaxy A e Galaxy M 2020, tra importanti cambiamenti fotografici e nuovi notch per il display. L'articolo Le novità in arrivo con Samsung Galaxy S11, Galaxy A e M 2020 tra fotocamere e display proviene da TuttoAndroid.