Frutta e verdura | ecco come erano quelle dei nostri antenati

Diabete - Frutta e verdura da evitare : ecco quale : Diabete, frutta e verdura da evitare nella dieta: ecco quale. Nel Diabete la scelta delle verdure e degli alimenti è un aspetto dietetico importante

L’adesivo che mantiene la freschezza di Frutta e verdura : Un adesivo allunga la vita, almeno quella di frutta e verdura. StixFresh è un bollino da attaccare sui prodotti freschi – e in particolare a mele, pere, avocado, kiwi, arance e mango – per preservarne la bontà fino a un massimo di quattordici giorni. Come fa? Sfrutta il rivestimento realizzato in cera naturale e ingredienti di origine vegetale per creare uno strato protettivo sugli alimenti, in grado di rallentarne la deperibilità. Ideata da una ...

Le etichette commestibili su Frutta e verdura : Come si sa quella alla plastica e` una guerra che va combattuta duramente, perché è un materiale duro a morire. Non solo per “spirito” di resistenza materiale, ma anche psicologico. Sia tra i produttori che tra i consumatori. Tanto che, nel frattempo, nel tentativo di scoraggiarne l'uso o il ricorso, l'ipotesi su cui i tecnici del ministero dell'Economia e dell'amministrazione finanziaria stanno lavorando è quello di un prelievo di 0,2 euro per ...

Centocelle : nascosti tra Frutta e verdura 500 grammi di hashish : Roma – Al termine di una attività investigativa, i militari di Tor Tre Teste hanno ammanettato un commerciante 52enne romano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri nel corso di alcuni controlli amministrativi all’interno del mercato rionale di piazza delle Iris, hanno eseguito una perquisizione presso il banco dell’uomo, che ha portato alla luce un contenitore con 500 grammi di ...

Centocelle : nascoste tra Frutta e verdura 500 grammi di hashish : Roma – Al termine di una attività investigativa, i militari di Tor Tre Teste hanno ammanettato un commerciante 52enne romano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri nel corso di alcuni controlli amministrativi all’interno del mercato rionale di piazza delle Iris, hanno eseguito una perquisizione presso il banco dell’uomo, che ha portato alla luce un contenitore con 500 grammi di ...

La dieta nutritariana di Joel Fuhrman per dimagrire : verdura e Frutta : La dieta nutritariana di Joel Fuhrman può far dimagrire velocemente di qualche chilo mangiando verdura e frutta colorata, legumi e frutta fresca.

Dieta nutritariana - perdi peso dando spazio a verdura e Frutta secca : La Dieta nutritariana è un regime alimentare che promette di favorire il dimagrimento dando ampio spazio al consumo di verdura e frutta secca. Il suo ideatore è il Dottor Joel Fuhrman, medico laureato presso l’Università della Pennsylvania ed ex campione di skate board. Volto televisivo e radiofonico di grande fama, è anche autore di diversi best seller dedicati ai suoi studi sull’alimentazione (il titolo più celebre è Eat to ...

Un grattacielo in grado di produrre Frutta e verdura : Un grattacielo in legno capace di produrre frutta e verdura per i suoi abitanti. L’intuizione che apre una nuovo approccio verso gli edifici a torre inseriti nel contesto cittadino è dello studio architettonico Precht e nasce per ricollegare architettura e agricoltura in previsione del futuro. Guardando ai dati che indicano un incremento del cibo consumato nei prossimi cinquant’anni rispetto alla quantità mangiata negli ultimi diecimila, ...

Dieta per perdere peso - dimagrire in salute con Frutta e verdura : menù : Dieta per perdere peso, dimagrire in salute con frutta e verdura: ecco il menù completo di una settimana