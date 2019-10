Filippo Penati | il ricordo di Renato Farina | Un comunista per bene | ecco chi era

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) In morte dimi viene in mente il volto di una persona che portavaaddosso il nome di, non al modo astuto dei capi, ma come mi capitava di vederne, tipi così, nel fumo dei bar fuori dalle acciaierie di Sesto San Giovanni prima dell'alba. Erano gli anni 80, e c'erano anco

chedisagio : ?? E' mancato stamattina Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano. Visti quanti erano, mi sa che n… - BeppeSala : È mancato Filippo Penati. Non è il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale.… - ilfoglio_it : È morto Filippo #Penati, vittima illustre del giustizialismo -