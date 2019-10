Extravergine su FoxLife | la recensione in anteprima

Fonte : blogo

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Essere illibate in un mondo in cui il sesso non è solo sdoganato, ma è una conditio sine qua non per sentirsi parte di un gruppo, essere qualcuno e ricevere l'approvazione sociale. E' un mondo tutto nuovo, insomma, quello vissuto dalla protagonista di, la nuova comedy di Fox Networks Group Italy in onda da oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, alle 21:15 su(canale 114 di Sky) e Fox (canale 112). Un mondo tutto nuovo, ok, ma forse un tantino fuori sincro con l'idea iniziale della serie.Dafne nel paese delle meraviglie Andiamo con ordine: protagonista della serie è Dafne Amoroso (Ludovica Comello), giovane blogger al lavoro per la redazione web della rivista online #Audrey, specializzata in argomenti trendy. La ragazza, una vera e propria nerd, si occupa della rubrica dedicata ai libri, destinata però alla chiusura su volere del suo direttore Claudio (Massimo ...

noi2tourupdates : #Extravergine comincia oggi! Appuntamento su #FoxLife alle 21:15! @lodocomello @foxlifeit - sorrisolodo : RT @jan_novantuno: “La lettura, come il sesso tra l’altro, è una di quelle cose che una volta si facevano con più cura”. @lodocomello, maes… - rbdftmuller : RT @sorrisolodo: “EXTRAVERGINE”, SU FOXLIFE LE AVVENTURE TRAGICOMICHE DI DAFNE???????? @lodocomello Extravergine: Dafne (Lodovica Comello) e i… -