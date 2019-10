Eurogames | tornano Alvin e Ilary Blasi Le sei nazioni si sfidano al nuovo gioco

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Quarto appuntamento congiovedì 10 ottobre in prima serata su Canale 5. La grande sfida traeuropee, tratto dal format Jeux Sans Frontières ha come sempre alla guida. Questa settimana le seiin gara si sfideranno al“Tempesta”. Le squadre protagoniste della quarta puntata diche si sfideranno nelle nove prove sono: San Felice (Italia); Norimberga (Germania); Atene (Grecia); Gniezno (Polonia); Ekaterinburg (Russia); Monforte (Spagna). Tra i sei giochi nuovi arriva la Tempesta: i concorrenti, vestiti da antichi greci, dovranno sfidare le intemperie del Mar Egeo, saltando da un’isola all’altra, per arrivare alla fine del percorso e costruire la colonna della propria nazione nel minor tempo possibile.A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi.

