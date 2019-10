Euro Ncap - BMW Serie 1 | Peugeot 208 e le altre | gli ultimi risultati dei crash-test

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Cassandro incappa nel suo primo errore - ma rimane in alto. Filippelli risale ancora la classifica. Rossetti ancora in ritardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27 Gli ultimi gruppi senior impegnati nella quarta serie dovrebbero finire di sparare in cinque minuti circa, da quel momento in poi – e una volta arrivati anche i loro esiti – sarà possibile stabilire la classifica, prima dell’inizio della quinta e decisiva serie. 12.23 Regale invece il 25/25 di Filippelli, che lo porta a 98/100; proiettato ora in settima ...