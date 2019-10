Ergastolo ostativo | Maria Falcone | "Stop azzera anni di lotta ai boss"

Ammorbidire l’Ergastolo ostativo è una sfida indigeribile per l’Italia : (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse) Stiamo parlando dei peggiori dei peggiori. Quelli per i quali l’obiettivo costituzionale della rieducazione è impossibile in partenza. Perché non si sono mai pentiti, non hanno mai collaborato, non contribuiscono a scavare nel cancro mafioso, terroristico, eversivo o criminale. Lo spiega l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che esclude lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione ...

Ergastolo ostativo - Strasburgo respinge il ricorso dell’Italia. Uno Stato forte non ne ha bisogno : La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso del governo italiano contro la sentenza pronunciata dai giudici europei nel giugno scorso nel caso Viola vs. Italia. I ricorsi presso l’organo supremo della Cedu sono dichiarati ammissibili quando il caso trattato sia ritenuto di rilevanza generale per i Paesi del Consiglio d’Europa. Cosa che in questo caso non è successa. Il tipo di carcere a vita cui la sentenza ...

Ergastolo ostativo - benefici penitenziari anche al mafioso che non collabora : La Corte europea dei diritti dell’uomo chiude all’Italia: no all’esclusione automatica che lega le mani ai giudici. Il ministro Bonafede: resta la contrarietà del governo. Il 22 decide la Consulta

Ergastolo ostativo - il pm Tartaglia : “Seguendo alla lettera la Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone” : “A seguire alla lettera la sentenza della Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone“. A lanciare l’allarme è dalle pagine del quotidiano La Repubblica è Roberto Tartaglia, ex pm di Palermo nel pool del processo sulla trattativa Stato-mafia oggi consulente della commissione Antimafia tra i favoriti come successore di Raffaele Cantone alla presidenza dell’Anac. “La sentenza Cedu sull’Ergastolo ostativo pone ...

Ergastolo ostativo - Corte Strasburgo respinge ricorso Italia : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso dell'Italia sull'Ergastolo ostativo e ha ordinato che venga riformata la legge che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. L'Italia aveva fatto ricorso contro una sentenza di condanna del 13 giugno che ora diventa definitiva. Nella sentenza, che la Corte europea per i diritti umani ha ribadito, respingendo il ricorso dell'Italia, ...

Ergastolo ostativo - bocciato ricorso Italia : Lussemburgo, 8 ott. (AdnKronos) – La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti Umani, che non è legata all’Ue ma al Consiglio d’Europa, ha respinto ieri, tra gli altri, il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 sul cosiddetto Ergastolo ostativo, cioè il carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena, applicato in Italia per reati gravissimi come l’associazione ...

Ergastolo ostativo - figlia di Libero Grassi : “No ad abolizione” : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Mi considero una garantista e lo dico a malincuore, perché non è mai bello privare una persona della libertà personale, ma l’Ergastolo ostativo non può essere abolito per i mafiosi. Credo che in Europa non ci sia la stessa conoscenza del fenomeno che, invece, c’è in Italia e che la Corte si sia pronunciata su una cosa che non conosce a fondo”. A dirlo all’Adnkronos è Alice ...

Ergastolo ostativo - la Corte di Strasburgo boccia il ricorso : benefici in carcere anche per mafiosi e terroristi : La Corte di Strasburgo chiede all'Italia di riformare la legge sull'Ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la...

Ergastolo ostativo - Bonafede : “È strumento fondamentale per lotta alla mafia. Ci batteremo contro la sentenza della Cedu” : “Non condividiamo” la decisione della Cedu e “faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e le ragioni di una scelta che lo Stato ha fatto, tanti anni fa, stabilendo che una persona può accedere anche ai benefici, a condizione però che collabori con la giustizia”. A dirlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a proposito della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ...

Ergastolo ostativo - sono oltre 1000 i condannati : boss e terroristi mai pentiti : I nomi più conosciuti cui si lega l’immagine dell’Ergastolo ostativo sono quelli dei boss stragisti che non ci sono più, Totò Riina e Bernardo Provenzano. Ma la condanna al “fine pena mai” è stata inflitta a tutti i capimafia condannati per le stragi e che non hanno mai voluto collaborare con la giustizia. Così come ai terroristi di ultima generazione, che con lo Stato non sono mai voluti scendere a patti. Gli ergastolani ...

Cedu ed Ergastolo ostativo - non è vero che i mafiosi usciranno dal carcere : Roma. La Cedu, Corte europea dei diritti dell’uomo, ha bocciato il ricorso del governo sull’ergastolo ostativo. Una decisione che è stata accompagnata, nei giorni precedenti, da allarmi sui “regali alla mafia” e sul rischio che “decine e decine di mafiosi possano uscire dal carcere”. Il prossimo 22

"Ergastolo ostativo va riformato"/ Corte Cedu vs Italia : Morra "a rischio il 41Bis" : Corte Cedu respinge ricorso Italia dopo condanna sul regime di ergastolo ostativo: 'la legge va riformata, viola la dignità del carcerato'