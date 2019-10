Enit | “Montagna italiana attrae 3 | 4 mln stranieri”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Rimini, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) – L’Italia tra le nubi fa proseliti: i turisti stranieri liberano lo spirito avventuroso nel Bel Paese all’insegna della vacanza active. La montagna la fa da padrona, infatti, e nel 2018 ha portato nella Penisola 3,4 milioni di turisti internazionali (+3,7% sul 2017) e quasi 15 milioni di pernottamenti. I turisti internazionali spendono oltre un milione e mezzo di euro in Italia ogni anno e ogni giorno circa 107 euro pro-capite. La vacanza montana consente di coprire ogni periodo dell’anno con proposte per ogni target.ne parla in una conferenza moderata dal condirettore de ‘Resto del Carlino’, Beppe Boni, domani, 9 ottobre, alle 13,45, nella BeActive Arena pad A4 della fiera Ttg di Rimini. Presenti: Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo; Federico Pellegrino, fondista italiano, campione del ...

