Elvis | Lady D | Versace La vita da romanzo del folle Elton John

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Paolo Giordano La popstar: "Riscrissi Imagine per prendere in giro Lennon e la sua mania di fare shopping" Mica facile scrivere l'autobiografia di unadaci è riuscito ma chissà che fatica ridurre mezzo secolo di eccessi, follie, incontri pazzeschi e successi epocali in un solo libro. Basta sfogliare a caso Me:(che esce per Mondadori il 15 ottobre tradotto da Michele Piumini e Valeria Gorla) per trovare pagina dopo pagina la storia del rock, quella del costume e quella della liberazione sessuale in un ritmo da musical, talvolta un po' barocco ma, accidenti!, in un copione così ci sta bene anche un po' di enfasi. D'altronde nelladivale tutto. Se incontriPresley a un concerto a Washington e ti rattristi davanti alla sua decadenza ma poi mandi aLennon una nuova versione di Imagine per prenderlo in giro, beh, ...

