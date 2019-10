Elisabetta Canalis ospita una famiglia dopo l’uragano delle Bahamas

Elisabetta Canalis ospita una famiglia delle Bahamas dopo l’uragano : L’uragano Dorian ha distrutto un luogo incontaminato e bellissimo dopo il terribile uragano Dorian che ha devastato l’isola di Abaco nelle Bahamas distruggendo tutto ciò che incontrava, Elisabetta Canalis ha compiuto un gesto bellissimo: ha infatti ospitato, nella sua casa di Los Angeles, una mamma con i suoi due figli che dopo la tragedia si […] L'articolo Elisabetta Canalis ospita una famiglia delle Bahamas dopo ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia/ Ecco perché hanno litigato : presunta verità : Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, Ecco perché hanno litigato le due ex Veline di Striscia la Notizia, dettagli inediti.

Elisabetta Canalis - festa di compleanno a sorpresa : Tiziano Ferro canta per lei Sere nere : Il suo rapporto con Maddalena Corvaglia sarà pure in crisi, ma non si può dire che Elisabetta Canalis non abbia degli amici su cui contare. La dimostrazione arriva nel giorno del suo compleanno, che ricorre il 12 settembre, quando in quel di Los Angeles la ex velina di Striscia la notizia rientra in casa con il marito Brian Perri e la figlia Skylar Eva e a sorpresa si vede spuntare fuori alcuni infiltrati speciali pronti ad augurarle buon ...

Elisabetta Canalis compie 41 anni : In un anno possono cambiare tante cose: lo sa bene Elisabetta Canalis, che il 12 settembre festeggia il compleanno e, come tutti, potrebbe fare un bilancio, soprattutto dopo aver passato la fatidica boa dei 40 anni (compiuti l'anno scorso). Uno dei cambiamenti più lampanti riguarda l’allontanamento dell’amica di sempre, Maddalena Corvaglia. Da quando erano veline di Striscia la Notizia, le due non si sono mai lasciate e, ...