Eletto presidente al Copasir Raffaele Volpi | leghista di lungo corso

Copasir - Volpi Eletto presidente : è sponsor degli F35 e degli Usa : Sostenitore degli F35, dal 2008 viene eletto nel Parlamento con la Lega. Nel precedente governo Conte ha coperto la carica di sottosegretario alla Difesa

Chi è Raffaele Volpi - il salviniano doc Eletto presidente del Copasir : Tra gli artefici della svolta nazionale della Lega, il nuovo presidente del Copasir Raffaele Volpi è stato sottosegretario alla Difesa nel Conte I, un 'salviniano doc' legato da rapporto personale a Matteo Salvini, tanto che, fino all'attribuzione dell'alloggio messo a disposizione dal Viminale, il segretario leghista ha a lungo alloggiato nell'appartamento del deputato lombardo, a pochi passi da Montecitorio, in occasione delle trasferte a ...

Volpi Eletto presidente del Copasir : Il leghista Raffaele Volpi è stato eletto alla guida del Copasir con 6 voti. Un voto per Elio Vito, tre schede bianche. Le tre schede bianche sono degli esponenti grillini. A sostegno del candidato del centrodestra anche il Pd e Iv. L'azzurro Vito, invece, riferiscono fonti parlamentari dell'opposizione, avrebbe deciso di non votare il leghista Volpi e di sfilarsi cosi' dall'accordo chiuso ieri nel centrodestra.

Volpi (Lega) Eletto presidente Copasir : 15.05 Il leghista Raffaele Volpi è stato eletto alla guida del Copasir con 6 voti.Un voto ad Elio Vito,FI,tre schede bianche da parte degli esponenti M5S. L'azzurro Vito, rferiscono fonti dell'opposizione, avrebbe deciso di non votare il leghista Volpi e di sfilarsi così dall'accordo chiuso ieri nel centrodestra. L'ex sottosegretario alla Difesa succede a Lorenzo Guerini che aveva lasciato l'incarico dopo la nomina a ministro della Difesa.

Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato Eletto presidente del COPASIR : Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato eletto presidente del COPASIR, il Comitato parlamentare sui servizi segreti. Volpi è stato eletto con sei voti (su dieci totali), dopo che per giorni si era parlato molto di chi il centrodestra avrebbe

Il leghista Raffaele Volpi Eletto presidente Copasir. Primo dossier : Conte e il Russiagate : La Lega prende la presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che si occupa delle questioni di intelligence. È stato eletto il deputato leghista Raffaele Volpi con sei voti. Un voto è andato a Elio Vito, tre bianche.Dopo un braccio di ferro fra Lega e Fratelli d’Italia su chi dovesse assumere la guida del Comitato, ieri sera era stata trovata un’intesa attorno all’ex ...

Copasir - Raffaele Volpi (Lega) Eletto presidente con 6 voti : Raffaele Volpi, parlamentare della Lega, è il nuovo presidente del Copasir. Sono stati sei i voti a suo favore, mentre un voto è andato a Elio Vito di Forza Italia. Tre le schede bianche, di esponenti grillini.Continua a leggere

Atletica – Sebastian Coe unico candidato : l’ex mezzofondista riEletto presidente Iaaf : E’ nuovamente Sebastian Coe il presidente dell’Iaaf: l’ex mezzofondista condurrà la Federazione fino al 2023 Alla vigilia dei Mondiali di Atletica 2019, in programma per venerdì in Qatar, la Federazione internazionale di Atletica leggera è andata alle votazioni per eleggere il nuovo presidente. L’Iaaf ha deciso di confermare Sebastian Coe, unico candidato a succedere se stesso e dunque a condurre la federazione fino ...

È esplosa una bomba a un evento Elettorale del presidente afghano Ashraf Ghani : ci sono 24 morti : Martedì è esplosa una bomba vicino a un evento elettorale del presidente afghano Ashraf Ghani nella provincia settentrionale di Parwan: ci sono 24 morti, ha detto il direttore di un ospedale locale ad Associated Press. Ghani era presente al momento dell’esplosione,

ECA - Agnelli riEletto presidente : «La riforma delle Coppe andrà avanti» : Agnelli presidente ECA – Andrea Agnelli è stato eletto nuovamente presidente dell’European Club Association. Il presidente della Juventus rimarrà in carico per altri quattro anni, fino al 2023. A seguito della conferma, Agnelli ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Sono onorato di essere stato rieletto per guidare questa organizzazione nei prossimi quattro anni». «Vorrei sottolineare […] L'articolo ECA, Agnelli rieletto ...

ECA - Agnelli riEletto presidente : «Riforme necessarie» : Agnelli presidente ECA – Andrea Agnelli è stato eletto nuovamente presidente dell’European Club Association. Il presidente della Juventus rimarrà in carico per altri quattro anni, fino al 2023. A seguito della conferma, Agnelli ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Sono onorato di essere stato rieletto per guidare questa organizzazione nei prossimi quattro anni». «Vorrei sottolineare […] L'articolo ECA, Agnelli rieletto ...

ECA – Andrea Agnelli confermato presidente - Steven Zhang Eletto nell’Executive Board : Al termine della votazione tenutasi presso l’hotel Wilson di Ginevra, Agnelli è stato confermato presidente dell’ECA, mentre Zhang è stato eletto nuovo membro Si è conclusa la votazione svoltasi all’hotel presidente Wilson di Ginevra per quanto riguarda il rinnovamento dei membri dell’ECA l’associazione dei club europei che interagisce con la Uefa. LaPresse/Spada Andrea Agnelli è stato confermato presidente, mentre ...

Il presidente di Nauru non è stato riEletto in parlamento e perderà il suo incarico : Il presidente di Nauru Baron Waqa non è stato rieletto in parlamento e dovrà lasciare il suo incarico martedì, quando il nuovo parlamento si riunirà per la prima volta ed eleggerà un nuovo presidente. Le elezioni sono state sabato e