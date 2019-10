Eden - Un pianeta da salvare | Licia Colò e la mancanza di innovazione

Eden - Un pianeta da salvare : diretta : [live_placement] Eden - Un pianeta da salvare : anticipazioni prima puntata 9 ottobre 2019 Dopo la parentesi di Niagara su Rai2, Licia Colò torna sulla televisione generalista attraversando il Nilo e giungendo alla corte di Cairo con Eden - Un pianeta da salvare , in onda su La7 alle 21.15. TvBlog seguirà in liveblogging la prima puntata a partire dalle 21.15.prosegui la lettura Eden - Un pianeta da salvare : diretta pubblicato su TVBlog.it ...

Licia Colò debutta su La7 con uno speciale di Eden – Un Pianeta da Salvare : Licia Colò - Eden Licia Colò debutta su La7. L’ex conduttrice di Kilimangiaro condurrà questa sera, in prima serata a partire dalle 21.10, uno speciale di Eden – Un Pianeta da Salvare. Una serata dedicata alla natura, all’ambiente, all’inquinamento, alla biodiversità e alla difesa del mondo, che anticipa il ciclo del nuovo programma, che prenderà il via nel 2020. Eden dà così inizio ad un lungo racconto e viaggio per ...