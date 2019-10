Ecuador | proteste contro il taglio dei sussidi per il carburante | indigeni occupano

Ecuador - le proteste irrompono in Parlamento e il governo trasloca. Ecco cosa sta succedendo : L’Ecuador torna alla ribalta. Lo fa con una specialità per la quale aveva raggiunto notorietà mondiale a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000: manifestazioni di piazza gigantesche, blocchi stradali sulle principali arterie del paese e persino all’interno delle città, scontri con la polizia ad ogni angolo, una nazione in rivolta contro il proprio presidente. Non è un popolo con cui si scherza, quello Ecuadoriano, specie quando a mobilitarsi ...