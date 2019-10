Dl Clima | nella nuova bozza cambia la rottamazione | “eco buono” anche per il motorino

Decreto Clima - nella nuova bozza torna il taglio dei sussidi alle fonti fossili. Ma l’entità verrà stabilità di anno in anno in Manovra : Nell’ultima versione della bozza del Decreto Clima a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Ambiente ricompare il taglio dei sussidi alle fonti fossili per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Solo che l’entità del taglio progressivo dei sussidi previsto in quella che dovrebbe essere la misura di maggiore impatto del dl Clima ...

Decreto legge Clima - Costa : “Le coperture ci sono - vanno inserite nella legge di stabilità” : Per quel che riguarda il dl Clima “le coperture ci sono, chiaro che vanno inserite in legge di Stabilità“, ed “importante è il quadro nel quale si devono muovere“, che sia “indirizzato al green”. Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, lo dice a SkyTg24. L'articolo Decreto legge Clima, Costa: “Le coperture ci sono, vanno inserite nella legge di stabilità” sembra essere il primo su Meteo Web.

Clima - Ipcc : “Dal 2006 perse 220 gigatonnellate di ghiacciai” : “I ghiacciai al di fuori della Groenlandia e dell’Antartide fra il 2006 e il 2015 hanno perso massa ad una media di 220 miliardi di tonnellate (gigatonnellate) all’anno, equivalenti a un aumento del livello dei mari di 0,61 millimetri all’anno”. Lo scrive il comitato scientifico sul Clima dell’Onu, l’Ipcc, nel rapporto su oceani e ghiacci diffuso oggi. “Il ritiro dei ghiacciai e i cambiamenti nella ...

Clima - Conte : “Dobbiamo inserire la tutela dell’ambiente e della biodiversità nella nostra Costituzione” : “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale” sul Clima, “bisogna cambiare paradigma culturale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell’Assemblea Onu L'articolo Clima, Conte: “Dobbiamo inserire la tutela dell’ambiente e della biodiversità nella nostra Costituzione” proviene da Il ...

Clima - Conte : “L’Italia avrà il primato nella svolta verde” : “Vogliamo un primato in questa svolta verde, ho parlato di un green new deal“, un progetto che “non si realizza in un anno, nemmeno in due. L’importante è indirizzarsi, indirizzare il sistema” produttivo italiano in questa direzione, con “meccanismi incentivanti, che credo siano la strada migliore“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un’intervista a Skytg24, precisando che, su questo tema, ...

Due gradi in più : il numero magico nella lotta del Clima : Due gradi in più rispetto alla temperatura dell’era pre-industriale: è il limite indicato per evitare danni irreparabili dovuti al cambiamento climatico. Non è un valore puntuale, ma è ciò che serve per tenere le fila dei negoziati internazionali

Decreto Clima : nella bozza bonus per auto rottamate e sconti per prodotti sfusi : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha presentato la bozza dell'atteso disegno di legge relativo ai cambiamenti climatici. Il testo, considerato un primo mattone del Green New Deal, sarebbe dovuto andare in Consiglio dei ministri già nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, ma è slittato alla prossima settimana. Tante le novità inserite: dall'introduzione di una piattaforma ad hoc, al bonus di 2 mila euro per chi decide di rottamare la ...