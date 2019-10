Diga del Vajont

ProDigal Son - FOX ordina la stagione completa della serie con Michael Sheen e Tom Payne : Prodigal Son è la prima nuova serie della stagione ad ottenere l’ordine per una stagione completa composta da 22 episodi. In casa FOX avranno cambiato idea, oppure non si sono spiegati bene quando agli Upfront di maggio il presidente del canale aveva dichiarato che si pensava alle nuove serie con un numero di episodi ristretto, rispetto ai canonici 22. Il canale ieri ha annunciato di aver ordinato la stagione completa di Prodigal Son, il ...

Nizza - FaDiga spiega il furto dell’orologio a Dolberg : “Ero geloso perché…” : “A tutti i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte da quando avevo 14 anni devo delle spiegazioni”. Comincia così il lungo messaggio, postato sui social, di Lamine Diaby Fadiga, l’attaccante licenziato dal Nizza per aver rubato negli spogliatoi un orologio da 70 mila euro al compagno di squadra Dolberg. Il 18enne attaccante francese si scusa, e spiega di aver compiuto quel gesto “per gelosia“ del successo ...

Prime Impressioni : ProDigal Son - il finto procedurale che gongola del proprio cast : Prodigal Son, un procedurale mascherato da thriller che punta tutto sul proprio cast e soprattutto su Michael Sheen Lunedì 23 settembre la stagione televisiva americana oltre a All Rise (qui il commento alla premiere) ha presentato anche Prodigal Son, probabilmente, almeno sulla carta, una tra le novità più attese della stagione 2019/20. Prodigal Son rappresenta a pieno il nuovo corso di Fox, canale diventato indipendente, senza uno studio di ...

Brasile - crollo della Diga uccise 250 persone : società mineraria condannata a risarcire 2 - 6 milioni di euro : Il 25 gennaio crollò la diga: acqua e fango su riversarono su Brumadinho – a 60 chilometri da Belo Horizonte – e uccisero 250 persone perché la frana ha distrutto le sirene che avrebbero dovuto allertare i dipendenti e bloccato una via di fuga definita “sicura” dalla società mineraria brasiliana Vale. Che per questo è stata condannata dal tribunale di Brumadinho al pagamento di circa 12 milioni di reais (circa 2,61 ...

Venezia - motoscafo battente bandiera del Principato di Monaco si schianta sulla Diga del Lido : tre morti - tra loro il pilota Fabio Buzzi : Tragico schianto nella notte al Lido di Venezia. Il bilancio è di tre morti e un ferito, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L’incidente nautico è avvenuto poco dopo le 21 tra le Bocche di porto del Lido e di Punta Sabbioni. Il mezzo coinvolto è un grosso motoscafo, uno scafo offshore con bandiera del Principato di Monaco che si è schiantato contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Nello schianto sono morti tre ...

Incendio devasta l’area della Diga del Basentello : “Danni incalcolabili si sommano a degrado e stato di abbandono” : “Chilometri di canneto e di vegetazione ripariale sono andati distrutti in un Incendio doloso che ha interessato a monte la Diga del Basentello compresa nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA),” ci segnala il nostro lettore Franco Labarile in una nota. “Il sito riveste una importanza notevole dal punto di vista naturalistico ed ospita, sia in maniera stanziale che in fase migratoria, varie specie di ...

Alluvione in Spagna : trabocca Diga di Almansa - ci sono anche delle vittime : Si aggrava di ora in ora la situazione maltempo in Spagna. Violenti temporali e piogge torrenziali stanno colpendo da stamane la provincia di Valencia ma anche quella di Castiglia-La Mancia. In...

Rischio sismico Calabria : la Diga del Menta analizzato da 13 centri di ricerca internazionali : Il comportamento della Diga del Menta sotto l’azione di eventi sismici rilevanti, è stato esaminato da 13 centri di ricerca e studi di progettazione internazionali. Il risultati sono stati illustrati nel corso del benchmark workshop internazionale al Politecnico di Milano – promosso dal Comitato Tecnico ICOLD (International Committee on Large Dams) che si occupa della tematica della modellazione numerica applicata alle dighe. Il tema ...