Denunciò tardi la violenza sessuale | il giudice decide di prosciogliere l' imputato

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il gup del Tribunale di Bari Antonella Cafagna ha prosciolto il 52enne di Acquaviva delle Fonti Maurizio Zecca dal reato dinei confronti di una dottoressa in servizio presso un ambulatorio di guardia medica della provincia di Bari “per difetto di tempestiva querela”. La presunta vittima, infatti, aveva denunciato l’uomo oltre il termine di 6 mesi previsto per legge all’epoca, nel 2017, ora prolungato a un anno con la nuova norma del ‘codice rosso’.Già in sede cautelare il Tribunale del Riesame di Bari aveva dichiarato il reato improcedibile per querelava della persona offesa e aveva scarcerato Zecca concedendogli gli arresti domiciliari per il solo reato di stalking. La Procura di Bari aveva poi impugnato il provvedimento ed era tornata a chiedere il carcere, ritenendo che il reato difosse procedibile ...

