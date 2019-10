Decreto clima | fino 5000 euro a chi vende prodotti sfusi

Decreto clima - nella nuova bozza torna il taglio dei sussidi alle fonti fossili. Ma l’entità verrà stabilità di anno in anno in Manovra : Nell’ultima versione della bozza del Decreto Clima a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Ambiente ricompare il taglio dei sussidi alle fonti fossili per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Solo che l’entità del taglio progressivo dei sussidi previsto in quella che dovrebbe essere la misura di maggiore impatto del dl Clima ...

Decreto clima - più fondi per la rottamazione delle auto : Le prime misure concrete contenute nello schema di Decreto rimangono quelle per incentivare la mobilità sostenibile, con il bonus mobilità da 1.500 euro per chi rottama auto fino alla classe Euro 3 entro dicembre 2021. Il fondo dedicato potrà contare su 255 milioni complessivi

Slitta ancora il Decreto clima in Cdm : non c'è accordo sugli incentivi ed end of waste : A quanto apprende l’agenzia Dire Slitta ancora l’esame del dl Clima in consiglio dei ministri. Il Decreto dovrebbe essere esaminato la prossima settimana, e non va quindi in quello in programma per oggi. Non c’è quindi un accordo all’interno della maggioranza su alcune norme che già nei giorni scorsi avevano diviso le forze di maggioranza. In particolare sulla modulazione degli ...

Clima - Ministro Costa : il Decreto “sarà approvato entro un paio di CdM” : “Dobbiamo collegarlo alla legge di Stabilità. A me interessa” che il dl Clima arrivi “in Cdm il prima possibile ma interessa anche che la quadra ci sia. Si sta lavorando e nel giro di un paio di Cdm” sarà approvato “credo che ci siamo“. Lo dice il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a Sky Tg24. L'articolo Clima, Ministro Costa: il decreto “sarà approvato entro un paio di CdM” sembra essere ...

Decreto legge Clima - Costa : “Le coperture ci sono - vanno inserite nella legge di stabilità” : Per quel che riguarda il dl Clima “le coperture ci sono, chiaro che vanno inserite in legge di Stabilità“, ed “importante è il quadro nel quale si devono muovere“, che sia “indirizzato al green”. Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, lo dice a SkyTg24. L'articolo Decreto legge Clima, Costa: “Le coperture ci sono, vanno inserite nella legge di stabilità” sembra essere il primo su Meteo Web.

Manifestazioni per l’ambiente in tutta Italia - ma il governo svuota il Decreto sul clima : Restano i sussidi per chi usa fonti inquinanti e bonus rottamazione ridotto. Piano per rinnovare i mezzi pubblici

Fridays for Future : un milione in piazza. Di Maio : "Presto Decreto clima e legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco quali sono le misure previste dal Decreto clima Salvare la Terra : le 10 azioni quotidiane : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Clima - cambia la bozza del Decreto legge : via la norma sui prodotti sfusi e le detrazioni per le spese di scuolabus : cambia il testo della bozza dell’annunciato decreto Clima. Sparisce il taglio graduale ai sussidi ambientalmente dannosi (del peso totale di circa 17 miliardi) come l’incentivo per i prodotti sfusi venduti “alla spina”. Resta in bianco la definizione dell’end of waste, per l’economia circolare. Entra una norma sulla ricerca e i cambiamenti Climatici. Il nuovo testo – come anticipato dall’ANSA ...

Decreto clima : il commento del Presidente Agrì Coop - Innocenza Giannuzzi : In merito al Decreto clima, di seguito il commento del Presidente Agrì Coop, Innocenza Giannuzzi: “Tra i provvedimenti al vaglio del Governo per arginare l’emergenza climatica il ministro vorrebbe ci fossero le progressive riduzioni dal 2020 (10%) fino all’azzeramento nel 2040 dei sussidi ritenuti ambientalmente dannosi; queste misure colpirebbero anche gli acquisti del carburante utilizzato in agricoltura che, ricordiamolo, servono ...

Decreto Legge Clima - Costa : “Nessuna penalizzazione per l’agricoltura” : “Il Decreto Clima non prevede e non vuole creare nessuna penalizzazione al settore dell’agricoltura. Chiedo invece collaborazione al mondo dell’agroalimentare italiano per offrire quegli utili contributi tecnici affinché il dl Clima venga perfezionato anche con il loro aiuto. Nessun allarme, quindi. Gli agricoltori cosi come gli allevatori e i pescatori sono i nostri migliori alleati”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio ...

Carburante agricolo agevolato : nel Decreto clima ipotesi aumento e poi cancellazione : Il 19 settembre scorso il cosiddetto Decreto Clima doveva finire in Consiglio dei Ministri per la sua prima valutazione. Il provvedimento invece è stato rinviato a data da destinarsi, perché è necessario un approfondimento soprattutto dal punto di vista delle coperture, almeno questa la motivazione del rinvio. Il Decreto di cui in rete circola la bozza integrale composta da 14 articoli, reca misure urgenti in materia di cambiamenti Climatici e ...