Dazi | ripartono i negoziati Usa-Cina Tutti i fronti aperti tra le due superpotenze

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Le politiche protezionistiche di Trump non hanno fatto l'America grande ancora ma hanno penalizzato l'economia americana con la produzione manifatturiera in calo. Latende la mano per un'intesa al ribasso, per fare la pace non su tutto. Probabilmente avverrà nel round negoziale numero 13 che comincia giovedì nella capitale americana

