Davide Galantino lascia M5s per FdI | rissa alla Camera Insulti e botte | un leghista si

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il deputato del M5s (dissidente)passa a Fratelli d'Italia e quando la presidente di turno a Montecitorio Maria Edera Spadoni dà l'annuncio si scatena il caos tra i banchi grillini. Alcuni 5 stelle si sono avvicinati al collega e ormai ex compagno di Movimento gridandogli "venduto!"

helg_haper : RT @FratellidItaIia: ?? Davide #Galantino, ex Deputato del M5S, aderisce a #FratellidItalia: 'Ero entrato in Parlamento col M5S per combatte… - NicolaDeToma : RT @FratellidItaIia: ?? Davide #Galantino, ex Deputato del M5S, aderisce a #FratellidItalia: 'Ero entrato in Parlamento col M5S per combatte… - Fra26467118 : RT @FratellidItaIia: ?? Davide #Galantino, ex Deputato del M5S, aderisce a #FratellidItalia: 'Ero entrato in Parlamento col M5S per combatte… -