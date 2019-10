Dal Nord al Sud Italia | ecco quali prodotti acquistano gli italiani tramite gli eCommerce

Siria - Usa ritirano truppe Dal Nord : 10.41 Gli Stati Uniti hanno dato il via al ritiro delle proprie truppe nel Nord della Siria per lasciare spazio all'intervento militare di Ankara. Lo riporta la Cnn turca che parla di 20 blindati che hanno lasciato l'area di Ayn Isa. Le Forze democratiche della Siria (Fds) a guida curda accusano le forze Usa di lasciare "che l'area si trasformi in una zona di guerra" e aggiungono:"Siamo pronti a difenderci a ogni costo". Il ministro degli ...

La Turchia pronta a invadere la Siria del nord. Gli Usa ritirano le truppe Dal confine : Erdogan lancia un’operazione nel nord del Paese contro i curdi dell’Ypg che hanno combattuto al fianco dell’America contro lo Stato islamico.

Perturbazione in transito sulla Penisola - piogge e temporali Dal Nord al sud : Roma - Dalla tarda serata di martedì una Perturbazione ha raggiunto l'Italia a partire dalle estreme regioni nordoccidentali, dando luogo a piogge e temporali che nel corso della notte si sono propagati a Triveneto ed Emilia risultando a tratti intensi. Rapidamente i fenomeni hanno raggiunto l'alta Toscana e la Sardegna settentrionale con altri temporali e fenomeni che si sono intensificati soprattutto sulla Versilia, dove si ...

Corea del Nord - lanciati due missili verso il Giappone : non succedeva Dal 2016 : È accaduto subito dopo l’annuncio della ripresa dei colloqui con gli Usa per la denuclearizzazione del paese. Si tratta del primo test in tre anni effettuato da un sommergibile. Il premier nipponico Abe: "Violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza"Continua a leggere

Corea del Nord - Giappone denuncia il lancio di due missili balistici da un sottomarino : non succedeva Dal 2016 : La Corea del Nord ha lanciato mercoledì mattina due missili balistici da un sottomarino: è quanto denunciano Giappone e Corea del Sud precisando che il test missilistico è stato condotto vicino al porto di Wonsan, a est della capitale Pyongyang. Nel corso di una conferenza stampa a Tokyo, il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga ha spiegato che uno di loro ”è caduto nella zona economica esclusiva al largo della prefettura di ...

La Corea del Nord ha testato un missile balistico a lungo raggio sottomarino - come non faceva Dall’agosto del 2016 : Mercoledì mattina, secondo i governi di Corea del Sud e Giappone, la Corea del Nord avrebbe condotto un test missilistico da un sottomarino vicino al porto di Wonsan, a est di Pyongyang. Solo ieri la Corea del Nord aveva annunciato che a

Bitcoin di regime : Dal Venezuela alla Corea del Nord - l’altra vita delle criptovalute : foto: Pixabay Chissà se Satoshi Nakamoto, al momento di inventare i Bitcoin, 11 anni fa, immaginava che avrebbero avuto successo anche in stati come Cuba, Iran, Venezuela, Corea del Nord, che nella geografia delle criptovalute sono ben presenti. Secondo l’ultimo report di Datalight, gran parte dei trader di criptovalute vive e opera negli Stati Uniti. Seguono Giappone, Corea del Sud, Gran Bretagna e Russia (l’Italia è 14esima). Ma la diffusione ...

Previsioni meteo 25 settembre : pioggia e autunno al Nord - tregua Dal maltempo al Sud : Nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre, una nuova perturbazione attraverserà velocemente l'Italia, portando piogge e locali rovesci soprattutto al Nord-Est, in Liguria e sulle regioni centrali tirreniche, dove si attende un lieve calo delle temperature nelle ore diurne. Il meteo migliorerà poi di nuovo a partire da domani.Continua a leggere

Marte : ritratto “verticale” del Pianeta Rosso - Dal Polo Nord al Polo Sud [FOTO] : Il Pianeta Rosso, il luminoso Polo Nord coperto di nuvole fino al Polo sud, passando per i profondi crateri dell’emisfero meridionale: è l’ultimo collage di scatti pubblicato dall’Agenzia spaziale europea e realizzato con la fotocamera ad alta risoluzione a bordo della sonda Mars Express. Le riprese – riporta Global Science – sono state effettuate nel giugno 2019. Nella parte superiore è visibile l’area del Polo Nord di Marte, ...

‘Savoini pagato anche Dalla Regione Lombardia’ - una nuova amara sorpresa in Ferrovie Nord Milano? : Ferrovie Nord Milano più che una società è un uovo pasquale evergreen sempre ricco di sorprese, amare però come il gusto del cioccolato fondente. Già ci aveva stupito con le gesta dell’ex presidente Norberto Achille che nel 2015 aveva distratto dalla società, partecipata da Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato, 429 mila euro per utilizzarli per faccende sue e dei suoi cari e che per questo aveva portato a casa una condanna di due anni, pena ...

Maltempo - freddo e Neve : al Nord Italia è una Domenica Dal sapore invernale [FOTO - VIDEO e DATI] : Piove e fa freddo al Nord Italia in questa Domenica d’inizio Settembre che segna la fine dell’Estate: le temperature, in pieno giorno (aggiornamento delle ore 10:20) sono decisamente basse con appena +10°C a Sondrio, +12°C a Trento e Bergamo, +13°C a Milano, Piacenza, Biella e Rovereto, +14°C a Brescia. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, provocando l’esondazione del Seveso a Milano, poi rientrata. Sono caduti 110mm ...

Maltempo in arrivo Dal Nord Europa - Piogge e temporali e abbassamento delle temperature : Roma - Da una saccatura nord atlantica si diparte una nuova perturbazione che dalla Francia punta le regioni settentrionali ed in giornata raggiungerà le Alpi centro-occidentali per riversarsi entro sera sulle pianure del nordovest, dove darà luogo a Piogge e temporali localmente anche di forte intensità. Sarà sospinta da un carico di aria più fresca in grado di dar luogo ad un abbassamento delle temperature, specie al ...

Forti temporali in arrivo in serata a partire Dal Nord-ovest : La seconda perturbazione di settembre è ormai alle porte. Come visibile da satellite il fronte atlantico si trova sulle Alpi ed entro la sera porterà dei temporali al Nord-ovest ed in Lombardia. Situazione che andrà anche a peggiorare al centro in particolare in Toscana con temporali dalla notte lungo la costa. Instabile al sud dove si mantiene ancora la 1° perturbazione del mese. In tutte queste zone visto il potenziale d’innesco ...

Week end fronde freddo in arrivo Dal Nord Europa - temperature in forte ribasso e temporali : Roma - I prossimi giorni manifesteranno una spiccata dinamicità meteorologica. Dopo l'impulso di martedì, un secondo fronte freddo è atteso tra giovedì e venerdì dal Nord Europa verso l'Italia. Sulla stessa scia di quest'ultimo ad oggi è probabile un terzo impulso fresco e instabile che dal Nord Europa raggiungerà gli Stati centrali per poi tuffarsi su Mediterraneo centrale ed Italia. L'alta ...