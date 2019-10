Croce Rossa celebra il cambiamento nel settore non profit Perché ‘volontariato è donna’

Croce Rossa in piazza per la Giornata Mondiale del Cuore [GALLERY] : In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, 250 volontari della Croce Rossa Italiana a piazza del Popolo a Roma hanno incontrato la cittadinanza che ha potuto effettuare di visite cardiologiche gratuite eseguite da uno staff medico, oltre che conoscere da vicino la realtà e il lavoro che la Croce Rossa svolge ovunque nel mondo. I presenti hanno potuto assistere anche alla dimostrazione collettiva di un massaggio cardiaco e alla simulazione ...

Signora regala 50 mila euro alla Croce Rossa per acquistare un'ambulanza : Un gesto di solidarietà che non capita tutti i giorni quello avvenuto a Loano, in provincia di Savona. Una Signora ha regalato 50 mila euro alla Croce Rossa del paese per comprare un'ambulanza, avendo saputo delle difficoltà economiche in cui versava il sodalizio. Secondo quanto riportato dal Corriere, la donna ha chiesto al comitato locale della Cri quanto costasse un mezzo di soccorso. Appena ricevuta la risposta, è andata in banca ed è ...

Gué Pequeno - caos al DJ set : intervengono carabinieri e Croce Rossa - ferito un 14enne : Momenti di confusione prima e dopo il dj set di Gué Pequeno a Olgiate Olona, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre 2019. Il rapper milanese era atteso presso lo Zero Village, un locale sito in via San Francesco, ma verso l'1:30 – alcuni resoconti anticipano l'orario di circa 45 minuti – ancor prima dell'arrivo dell'artista e coach dell'ultima edizione di The Voice Of Italy, un 14enne è stato ferito al costato, rendendo necessario ...

Yemen - Croce Rossa : 100 morti per un raid : 18.17 Non si ferma la scia di sangue nello Yemen. Sono almeno 100 le vittime di un raid aereo della coalizione a guida saudita contro un carcere a sud della capitale Saana. In precedenza, un portavoce dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi aveva riferito che nella prigione si trovavano circa 170 detenuti.

Concorsi Croce Rossa Italiana e Istituto Superiore di Sanità : domande entro settembre : Attualmente, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto Superiore di Sanità hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di nuove figure competenti con il compito di medico e di collaboratore tecnico enti di ricerca, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Posizioni aperte a settembre La Cri ha aperto una graduatoria valida per 12-18 mesi rivolta a profili competenti in funzione di medico ...

Roma - scritta razzista sull’auto di un medico della Croce Rossa : “Negro di m****”. La vittima : “Vigliacchi che poi si nascondono” : “Negro di m….”. È questa la scritta che Andi Nganso, medico 32enne originario del Camerun che lavora nell’Area salute del Comitato nazionale della Croce Rossa, ha trovato sulla sua macchina dopo una cena al Pigneto, a Roma. A denunciare l’aggressione razzista è l’organizzazione. “È ora di fermare questo clima di razzismo, odio e intolleranza che sta crescendo nel nostro paese. Ribadiamo con forza e passione ...