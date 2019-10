CorSport | per Pioli biennale da 2 milioni con bonus Champions

CorSport : vale davvero la pena preferire Maresca e Rocchi per la Champions? : Un vero peccato privarsi di Rocchi in Champions, scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Si riferisce alla decisione dell’Aia, che ha negato all’arbitro la Champions, come invece desiderava la Uefa. A fine stagione, se il Comitato Nazionale dell’Assoarbitri confermerà la sua decisione, l’arbitro chiuderà la sua carriera. Una decisione presa per favorire l’arbitro Maresca, come scriveva ieri il quotidiano ...

CorSport : crisi Napoli - quattro casi da risolvere per Ancelotti : Nelle ultime quattro gare il Napoli ha collezionato una sconfitta (Cagliari), una vittoria sofferta (Brescia) e due pareggi (Genk e Torino). Ci sono diversi indizi per pensare che siamo davanti ad un’involuzione della squadra, scrive il Corriere dello Sport. Forse una flessione passeggera ma Ancelotti ha quattro casi da risolvere, mentre la lucentezza della prova contro il Liverpool sembra lontanissima. Insigne che spreca Il primo caso riguarda ...

CorSport : l’Aia nega a Rocchi un altro anno per agevolare Maresca : Sul Corriere dello Sport la partita arbitrata da Rocchi. Un arbitraggio senza macchie. Che contrasta con la decisione dell’Aia di negargli un altro anno, al contrario di quanto voleva la Uefa (Rosetti) che desiderava portare due arbitri italiani a Euro 2020. Il no dell’Aia è arrivato, scrive il quotidiano sportivo, per permettere a Maresca di diventare internazionale, nonostante gli ultimi due anni disastrosi. Tra l’altro, nel ...

CorSport : Torino può essere il punto di svolta per Allan : Per vincere a Torino il Napoli ha bisogno di Allan, del miglior Allan possibile, scrive il Corriere dello Sport. Quello che è mancato in questo avvio di stagione per vari motivi sia fisici che legati al rinnovo che non arriva ancora. La sua assenza ha pesato enormemente sul Napoli che adesso è chiamato ad una prima resa dei conti contro i granata. L’equilibrato. L’incontrista. Il recupera palloni: Allan appunto. Però quello vero. ...

CorSport : a Torino con il 4-3-3. Ancelotti dà al Napoli la coperta di Linus : A Torino Ancelotti riparte dal tridente di Sarri: Callejon, Mertens e Insigne. Un trio che ha all’attivo un bottino di 273 gol, scrive il Corriere dello Sport. L’idea venne a Sarri nell’ottobre 2016. Contro l’Empoli schierò i tre tenori perché era andato via Higuain e Milik si era fatto male. Una soluzione di necessità che però funzionò alla perfezione. Oggi, contro la squadra di Mazzarri, la vecchia formula si ripeterà. Callejon e Insigne ai ...

CorSport : Torino-Napoli - Ancelotti prova il tridente di Sarri. In difesa è il turno di Luperto : Ultime prove tattiche di formazione, oggi, a Castel Volturno per Carlo Ancelotti. Poi ci sarà il volo per Torino. Il mister ieri Ancelotti ha provato diverse soluzioni in campo, compresa quella utilizzata ai tempi di Sarri, con il tridente Callejon, Mertens e Insigne, racconta il Corriere dello Sport. Segno che non scarta a prescindere l’idea del cambio modulo, che potrebbe essere un ritorno al 4-3-3. Non si sa nulla ancora delle scelte che ...

CorSport : la tribuna di Insigne è un monito per tutti. Ieri il chiarimento con Ancelotti : La decisione di Ancelotti di mandare Insigne in tribuna è stata un monito per la squadra, scrive il Corriere dello Sport. Ieri i due si sono chiariti. L’allenamento è filato via tra impegno di Lorenzo – una “silenziosa dedizione”, la definisce il quotidiano sportivo – sorrisi e chiacchiere. Il mister vuole di più. Mentre nell’aria resta l’interrogativo che va avanti da tempo. Riguarda quanto davvero Insigne valga per il Napoli, cosa rappresenti ...

CorSport : Napoli e Allan non c’è accordo per il rinnovo : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo alle trattative per il rinnovo del contratto di Allan. Il centrocampista brasiliano è legato al Napoli fino al 2023 ma le parti dialogano per un ritocco dell’ingaggio. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato lo staff del club partenopeo la scorsa settimana, scrive il quotidiano sportivo. Ma l’intesa non è arrivata. Anzi: “tant’è che poi, dopo aver assistito alla sfida con il ...

CorSport : Napoli-Brescia - è l’ora di Luperto e Younes. Torna Fabian : Con l’assenza di Koulibaly per l’espulsione di Cagliari, in difesa, domenica, contro il Brescia, potrebbe essere l’ora di Luperto. Dovrebbe essere lui accanto a Manolas al centro della difesa, anche perché Maksimovic è ancora acciaccato per il trauma contusivo alla coscia sinistra in conseguenza dello scontro con Simeone. Accanto a loro, per il Corriere dello Sport, Malcuit e Ghoulam. Il centrocampo del probabile 4-4-2, invece, vedrebbe ...

CorSport : Giuntoli lavora al rinnovo di Zielinski e Milik. In arrivo quello di Luperto e Maksimovic : Quasi fatta per il rinnovo di Luperto e Maksimovic. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo il tweet ufficiale per il giovane difensore del Napoli, mentre anche il rinnovo del serbo, ritenuto impossibile fino a un mese fa, sembra in dirittura di arrivo. Giuntoli, intanto, lavora per convincere Zielinski e Milik a restare. “Il Napoli ha deciso da un bel po’ e il dialogo – tra adeguamenti contrattuali e clausole milionarie – non si è mai ...

CorSport : Llorente - 70 milioni in meno di Icardi - meno famoso ma per ora più forte : Da quando ha esordito in maglia azzurra, Fernando Llorente ha totalizzato tre gol e un assist. In una sola partita intera più due pezzetti, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. “Aspettavano tutti Icardi non sapendo che, per una cifra decisamente inferiore, diciamo una settantina di milioni in meno, sarebbe arrivato un giocatore meno famoso ma forte lo stesso. Anzi, per ora molto più forte”. Ancelotti ha saputo gestire ...

CorSport : Lecce-Napoli - spazio ad Elmas - personalità scintillante e faccia tosta : Ci sarà di nuovo spazio anche per Elmas, in Lecce-Napoli, scrive il Corriere dello Sport, che fa l’elogio di questo ragazzo che è già un gioiello per il Napoli. A parte quel fallo semi gratuito dal quale è nato, allo Stadium, l’autogol di Koulibaly, non ha sbagliato niente. Carattere, tecnica, eleganza. Elmas ha dimostrato che la fiducia concessa da De Laurentiis ad Ancelotti che chiedeva l’acquisto del macedone è stata ben ...

CorSport : Lecce-Napoli - dubbi per Manolas. Probabile coppia Milik-Llorente in attacco : Sul Corriere dello Sport un’idea per la formazione che Ancelotti potrebbe schierare in campo domenica a Lecce. La necessità di fare turnover esiste, perché gli impegni sono sempre più ravvicinati, tra campionato e Champions. E allora in porta dovrebbe esserci Ospina, per consentire a Meret di respirare un po’. Davanti al colombiano una difesa inedita. Ci sarà Malcuit sulla destra, alla sua prima stagionale, mentre a sinistra Ghoulam ...

CorSport : rinnovo Zielinski - si lavora per il ritocco dell’ingaggio : Il Corriere dello Sport scrive che Piotr Zielinski starebbe discutendo il rinnovo del suo contratto con il Napoli. Il suo accordo con il club scade a giugno. Adesso si starebbe cercando una quadra per un prolungamento con ritocco dell’ingaggio. Il Napoli sembra intenzionato a trovare un’intesa per trattenere il polacco in squadra. Zielinski è sempre stato al centro dei piani di Ancelotti. L'articolo CorSport: rinnovo Zielinski, si lavora per il ...