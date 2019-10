CorSport | il Napoli pensa già al prossimo mercato

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sul Corriere dello Sport si torna a parlare di. Un discorso legato anche alle prossime partita di Champions. Sì, perché ilstarebbe puntando su due giovani talenti del Salisburgo, tanto per cominciare. Haland e Szoboszlai del Salisburgo Si tratta della punta norvegese Erling Haland e del centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, due classi 2000. Giuntoli se ne è innamorato e sono stati avviati già dei contatti per il. Haland ha segnato una tripletta al Genk, in avvio di Champions. Tre gol in 45 minuti (in 11 partite ne ha fatti 18). Un curriculum di tutto rispetto. Con il Molde in 50 gare ha segnato 20 reti. Ha un sinistro esplosivo come il suo fisico: è alto 1 metro e 95. Ha un record, quello di aver segnato 9 gol all’Honduras in una partita finita 12-0. Illo segue da un po’ e non è il solo. Szoboloszlai ha appena compiuto 19 anni. L’estate ...

