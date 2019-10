Corriere Umbria | Bianconi Pd-M5S avrebbe ricevuto 6 mln per ricostruzione post terremoto

Corriere dell'Umbria : "Sei milioni per gli hotel di Bianconi - candidato Pd-M5s in Umbria" : “Quasi sei milioni per gli hotel da ristrutturare. Più due milioni e mezzo per gare e affidamenti nei servizi mensa dei moduli abitativi. Non manca il trasporto scolastico. Ecco come e quanto il gruppo alberghiero della famiglia Bianconi attinge ai fondi pubblici per la ricostruzione di Norcia. In base ai dati forniti dal Comune si stima che oltre l′80% degli euro transitati nella città di San Benedetto per le ...