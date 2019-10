Coppa Italia Serie C | Fermana e Feralpisalò corsare | il programma completo dei

Coppa Italia Serie C - poker Monza al Renate : il programma completo dei trentaduesimi di finale : Risultati Coppa Italia Serie C – Si giocano i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Ad aprire il pomeriggio è stata la gara tra Carpi e Carrarese. Vittoria dei padroni di casa, che troveranno ai sedicesimi il Piacenza. Vola anche qui il Monza, che rifila un secco 4-1 al Renate. In serata si gioca Novara-Alessandria. Il programma completo. ore 15 Carpi-Carrarese 2-0 17:30 Monza-Renate 4-1 ore ...

Italia-Australia - Coppa del Mondo volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Giovedì 10 ottobre si giocherà Italia-Australia, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Hiroshima (Giappone) per affrontare gli aussies in un incontro importante per la classifica generale, la nostra Nazionale è reduce dalla terza vittoria nel torneo e l’affermazione contro l’Egitto ha rilanciato le ambizioni dei ragazzi del CT Chicco Blengini che vogliono continuare su questa ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia - azzurri per la quarta vittoria : L’Italia vuole la quarta vittoria nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, gli azzurri torneranno in campo domani mattina (ore 08.00) a Hiroshima (Giappone) per affrontare l’Australia nel match valido per la settima giornata del prestigioso torneo internazionae. La nostra Nazionale, reduce dall’agevole successo sull’Egitto, vuole proseguire nel proprio momento di forma e intende proseguire il proprio cammino nel ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Brasile in testa - Polonia e Russia inseguono - Italia sesta : Il Brasile si conferma in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile al termine della sesta giornata. I verdeoro hanno sconfitto l’Argentina per 3-0 nel derby sudamericano trascinati dai 14 punti di Alan Souza, dai 12 di Yoandy Leal e dai 10 di Ricardo Lucarelli, tutti ben imbeccati da Bruninho. I Campioni Olimpici conservano un successo di vantaggio su USA e Polonia che oggi hanno avuto la meglio ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile al comando - terza vittoria per l’Italia : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dall’1 al 15 ottobre, vi partecipano 12 Nazionali provenienti da tutto il pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 6 vittorie (18 punti) 2. USA 5 vittorie (16 punti) 3. Polonia 5 vittorie (15 punti) 4. Giappone 4 vittorie (12 punti) 5. Russia ...

Coppa Italia Serie C - il programma completo dei sedicesimi di finale : Risultati Coppa Italia Serie C – Si giocano i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Ad aprire il pomeriggio sarà Carpi-Carrarese, il Monza riceve il Renate, in serata si gioca Novara-Alessandria. Il programma completo. ore 15 Carpi-Carrarese 17:30 Monza-Renate ore 18:30 Sambenedettese-Fermana Südtirol-FeralpiSalò ore 20:30 Monopoli-Virtus Francavilla Novara-Alessandria Potenza-Rende Siena-Pontedera Scarica o Aggiorna ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia. Programma - orari e tv : Domani giovedì 10 Ottobre alle ore 8.00 andrà in scena la settima partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley. Gli azzurri giocheranno contro l’Australia. Gianlorenzo Blengini sta sfruttando questa competizione per dare spazio ad alcuni giovani di talento. Dopo le prime due sconfitte, gli azzurri hanno trovato il proprio equilibrio vincendo le successive due, a queste sono seguite ancora una sconfitta e un ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Egitto 3-0 - terza vittoria degli azzurri. Kooy top scorer : terza vittoria per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, a Hiroshima (Giappone) gli azzurri hanno sconfitto l’Egitto per 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) e si sono portati momentaneamente al sesto posto in classifica in attesa degli incontri di Argentina e Iran che potrebbero operare il controsorpasso. Siamo a metà torneo (mancano cinque giornate), la nostra Nazionale non ha praticamente più velleità di podio ma imporsi ...

LIVE Italia-Egitto 3-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri convincenti : africani travolti in tre set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.58: L’appuntamento è per domani alle 8 con Italia-Australia, partita dain ricordi contrastanti pensando alla faticaccia di Bari ad agosto. Grazie per averci seguito e buona giornata tutti gli appassionati di volley 6.57: Una buona Italia, con qualche errore di troppo al servizio contro una squadra in palese difficoltà in fase cambio palla, batte 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) l’Egitto ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri sprecano un bel vantaggio nel terzo set : 12-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Ace Egitto 12-10 Out l’attacco di Cavuto da zona 4 12-9 Errore al servizio Egitto. L’Italia deve riprendere la marcia 11-9 Errore di Candellaro dopo la ricezione pessima degli azzurri 11-8 Il muro egiziano ferma il primo tempo di Candellaro 11-7 Out il servizio Egitto 10-7 In rete la pipe di Cavuto 10-6 Vincente la parallela di Hisham da zona 4 10-5 Nelli non sbaglia da ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Kooy trascina gli azzurri alla rimonta nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Il primo tempo dietro di Piano 3-1 Out il servizio egiziano 2-1 Errore al servizio Kooy 2-0 Murooooooooooooooooooo Candellaroooooooooooooooo 1-0 Il tocco vincente di Cavuto da zona 4 25-21 L’Italia vince con una bella rimonta anche il secondo set grazie all’errore al servizio dell’Egitto. 2-0 per gli azzurri! 24-21 Errore al servizio Kooy 24-20 La pipe di Kooy!!! 23-20 ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri rimettono in gioco i rivali con troppi errori : 7-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Nelliiiiiiiiiiii!!! Vincente da zona 2 in diagonale 11-14 Aceeeeeeeeeeee Koooooooooooooy 10-14 Il primo tempo di Candellaro 9-14 La pipe di Shafik 9-13 Mano out di Kooy da zona 4 8-13 Il primo tempo di Candellaro 7-13 Il muro egiziano su Nelli 7-12 La palla spinta di Omar in zona 4. Italia imbambolata 7-11 La pipe di Shafik 7-10 Errore al servizio Egitto 6-10 Doppia difesa egiziana su ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gran finale azzurro nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il muro egiziano su Nelli 25-19 Lo chiude Cavuto con un attacco in parallela da zona 4. Italia avanti 1-0 24-19 Mano out di Kooy in pipe dopo la difesa disperata e spettacolare degli egiziani 23-19 Il muro egiziano su Nelli 23-18 Out il servizio di Kooy 23-17 primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al ...