Coppa di Serbia | negato alla Stella Rossa l’ingresso in Kosovo

Il Kosovo nega l’ingresso alla Stella Rossa per la Coppa di Serbia : alla Stella Rossa di Belgrado è stato oggi impedito l’ingresso in Kosovo, dove a Zvecan, nel nord a maggioranza serba, era in programma alle 14 un incontro con la squadra locale del Trepca, valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Serbia. Il Trepca milita nella terza divisione del campionato serbo. La Serbia non riconosce l’indipendenza del Kosovo, che continua a considerare come una sua provincia meridionale a ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Brasile-Serbia 3-2. Vincono USA - Russia - Cina e Olanda : oggi è incominciata la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, ultima competizione della stagione riservata alle Nazionali: 12 squadre si sfidano tra loro in Giappone in un avvincente round-robin, la prima classificata alzerà al cielo il trofeo ma a differenza delle passate edizioni non vengono messi in palio pass per le Olimpiadi e dunque la kermesse è stata snobbata da diverse atlete. Prima giornata caratterizzata dal big match tra Brasile e ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola 10 metri femminile carte olimpiche per India e Serbia : Terminata la finale della pistola 10 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: dopo aver vinto le eliminatorie, conquista il gradino più alto del podio l’Indiana Yashaswini Singh Deswal, che guadagna per la sua Federazione anche il pass olimpico. Posto ai Giochi anche per la Serbia, grazie a Jasmina Milovanovic, terza. L’Indiana chiude a quota 236.7, battendo l’ucraina Olena ...