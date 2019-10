Copasir | Volpi eletto presidente | è sponsor degli F35 e degli Usa  

Volpi eletto presidente del Copasir : Il leghista Raffaele Volpi è stato eletto alla guida del Copasir con 6 voti. Un voto per Elio Vito, tre schede bianche. Le tre schede bianche sono degli esponenti grillini. A sostegno del candidato del centrodestra anche il Pd e Iv. L'azzurro Vito, invece, riferiscono fonti parlamentari dell'opposizione, avrebbe deciso di non votare il leghista Volpi e di sfilarsi cosi' dall'accordo chiuso ieri nel centrodestra.

Copasir : Zaia - ‘da Volpi equilibrio e difesa istituzioni democratiche’ : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – ‘Le mie congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro all’amico Volpi , che assume uno degli incarichi più importanti e delicati del panorama istituzionale, in un momento particolarmente complesso per la situazione geopolitica internazionale”. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia , commentando la nomina a Presidente del Copasir del deputato Raffaele ...

Copasir - il centrodestra candida Volpi : Conte si prepara a riferire su Russiagate : Dopo il vertice di ieri, il centrodestra trova un'intesa sul candidato al Copasir, l'organo attraverso il quale il Parlamento controlla l'operato dei servizi segreti italiani, per cui si voterà oggi. Si tratta di Raffaele Volpi, ex sottosegretario alla Difesa leghista. La questione è particolarmente delicata in quanto il primo compito del Copasir sarà l'audizione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito ai contatti con William Barr, ...