Copasir | a rischio la nomina del leghista Volpi Dubbi nella maggioranza | “Il Carroccio è

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’elezione delRaffalealla presidenza del, il Comitato parlamentare sui servizi segreti, è a. Il voto è previsto alle 14 e solo ieri il centrodestra aveva trovato l’intesa sull’ex sottosegretario alla Difesa del governo gialloverde: la carica infatti, come da prassi, spetta alle opposizioni. Ma ci sono fortisull’ipotesi di affidare l’incarico a un membro del, mentre la vicenda dei presunti fondi russi alla Lega non è ancora stata chiarita. Malumori vengono registrati anche tra i partiti che in teoria avrebbero già dato il via libera a: non solo dentro Fdi che avrebbe il candidato ‘naturale’ nel vice presidente Adolfo Urso, ma anche dentro Forza Italia. E proprio fra gli azzurri non ci si nasconde la possibilità che oggi possano esserci delle sorprese durante il voto. Il ...

