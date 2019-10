Coniugi seviziati in villa a Lanciano | la banda condannata a 65 anni di reclusione

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il 23 settembre 2018 un gruppo di criminali si introdusse all'interno delladeiCarlo Martelli e Niva Bazzan sita a, in provincia di Chieti. Nel corso della rapina, le due vittime furono seviziate, legate e picchiate per circa due ore, al termine delle quali lascappò con la refurtiva. A distanza di più di un anno da quel triste episodio il gup ha emesso finalmente la sentenza. Tutti i protagonisti di questo atto efferato sono stati condannati complessivamente a 65di. Ognuno di essi ha riportato una condanna differente, di diversa entità e durata. La pena maggiore è stata inflitta ad Alexandru Boldan Colteanu, considerato il più feroce della....

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Lanciano, coniugi seviziati in villa: banda condannata a 65 anni di reclusione #Lanciano - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Lanciano, coniugi seviziati in villa: banda condannata a 65 anni di reclusione #Lanciano - TerlizziGerardo : RT @MediasetTgcom24: Lanciano, coniugi seviziati in villa: banda condannata a 65 anni di reclusione #Lanciano -