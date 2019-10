Concorso per 60 Coadiutori Parlamentari al Senato | richiesto diploma

Saturno incoronato “re” dei satelliti naturali : un Concorso per dare un nome alle nuove 20 lune : Saturno batte Giove per 82 a 79: si chiude così il match per incoronare il ‘re’ dei satelliti naturali nel Sistema Solare. Il ‘gigante ad anelli’ ha raggiunto questo primato grazie alla scoperta effettuata da un team di scienziati della Carnegie Institution for Science, che ha scovato le 20 nuove lune utilizzando il telescopio Subaru alle Hawaii; la notizia è stata diffusa dal Centro per i Pianeti Minori dell’Unione Astronomica Internazionale. ...

È stata presentata la schedina del Superenalotto che ad agosto aveva fatto vincere 209 milioni di euro - la cifra più alta nella storia del Concorso : È stata presentata la schedina del Superenalotto che ad agosto aveva fatto vincere 209.160.441 euro, la cifra più alta nella storia del concorso. La schedina era stata emessa da un bar a Lodi, ma finora non era stata presentata alla

Superenalotto di oggi - 8 ottobre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.121 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 8 ottobre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.121 sembra essere il primo ...

Concorso Docenti Scuola 2020 - ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente : Il Concorso Scuola Docenti 2019 slitterà al 2020, complice anche il recente cambio di governo che ora vede i 5 Stelle alleati con il PD, il bando che doveva essere pubblicato nel corso del 2019 slitterà a fine anno con l’immissione in ruolo dei Docenti vincitori di Concorso solo nel 2020. Concorso Docenti Scuola 2020, ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente Le novità arrivano anche dalla recente nota di aggiornamento del ...

Nessuna stabilizzazione per i precari Anpal : sarà Concorso pubblico per tutti. Mi sfugge la logica : Lo scorso 26 settembre a Piazzapulita ho avuto l’occasione di interloquire con il professor Mimmo Parisi, il nuovo Presidente dell’Anpal Servizi – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita nel 2015 e che ha raccolto l’eredità di Italia Lavoro S.p.A., nata nel 1997 per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività e interventi finalizzati allo sviluppo dell’occupazione ...

Dal Concorso per i precari ai fondi in più : ecco cosa c’è nel decreto scuola : Atteso sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, il piatto forte resta la selezione straordinaria per i precari di lungo corso

Concorso per educatore nido - bibliotecario ed amministrativi : scadenze a ottobre-novembre : Recentemente sulla Gazzetta Ufficiale sono stati emanati dei nuovi concorsi pubblici per la professione di educatore asilo nido, di assistente bibliotecario e di istruttore amministrativo contabile. I bandi, con scadenze comprese fra la seconda metà di ottobre e l'inizio di novembre, verranno espletati precisamente presso: il Comune di Soresina, in provincia di Cremona (per educatore di asilo nido), presso il Comune di Mantova (per assistente ...

Superenalotto di oggi - 5 ottobre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.120 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 5 ottobre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.120 sembra essere il primo ...

Concorso per 100 Istruttori Amministrativi a Torino : scadenza bando il 28 ottobre : Il Comune di Torino ha indetto un pubblico Concorso per la copertura di 100 posti da Istruttore Amministrativo, categoria C1. Il profilo prevede lo svolgimento di alcune attività come la redazione di atti e provvedimenti, rapporti con il pubblico ed erogazione dei servizi. Dei 100 nuovi assunti, 35 verranno inseriti in servizio già nel 2020, mentre i restanti 65 lo saranno nel 2021....Continua a leggere

Biagio D'Anelli Vs Eliana Michelazzo/ 'Concorso per Mister Caltagirone - assurdo!' : Biagio D'Anelli attacca Eliana Michelazzo e svela di aver ricevuto una segnalazione: 'Premierà al concorso per Miss e Mister Caltagirone'

Superenalotto di oggi - 3 ottobre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.119 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 3 ottobre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.119 sembra essere il primo ...

Concorso per psicologo - per socio-assistenziale e per archivista : scadenze il 31 ottobre : In queste settimane è possibile prendere parte a nuovi concorsi pubblici per la professione di psicologo, per esecutore socio assistenziale e per archivista. I bandi sono stati emessi dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (psicologo), dall'Istituto Maria Redditi - Alta Valdichiana Senese (socio assistenziale) e dal Comune di Benevento (archivista) ed hanno tutti scadenza fissata per il 31 ottobre. Copertura per 10 psicologi L'ASL Na 2 Nord ...

Concorso Coauditori Amministrativi - 39 posti Ausl Romagna : cosa sapere per partecipare : Pubblicato un nuovo bando di Concorso Coauditori Amministrativi per la copertura di 39 posti a tempo indeterminato in categoria B e livello economico super Bs presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna di Rimini. Ultimo giorno utile per trasmettere la candidatura: 24 Ottobre 2019. Vediamo assieme riserve, requisiti di partecipazione, modalità di invio domanda e prove selettive. Novità sui concorsi pubblici Concorso Coauditori ...