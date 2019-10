Con il taglio dei parlamentari Italia quinta nell’Ue per deputati e quarta per senatori

Belén Rodriguez Con frangia su taglio lungo - l’hot trend capelli dell’autunno-inverno 2019 : È l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ ora del taglio lungo con la frangiaÈ ora del taglio lungo con la frangiaÈ ora del taglio lungo con la frangiaÈ ora del taglio lungo con la frangiaÈ ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con ...

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera Con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Riforme : Di Maio - ‘Con taglio centralità Parlamento resta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Erano troppi i parlamentari e questo ci permetterà non solo di risparmiare ma anche di semplificare il modo di scrivere le leggi perchè il dibattito sarà più sereno. La centralità del Parlamento resta ma tagliare i parlamentari è logica perchè eravamo uno dei paesi in Europa con il più alto numero di parlamentari”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. “Se faccio come Renzi? Oggi ...

Taglio parlamentari diventa legge - Conte : “Avvicina cittadini e aumenta efficienza Camere” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta l'approvazione della riforma che prevede il Taglio del numero dei parlamentari: "Ci attendiamo una maggiore vicinanza dei cittadini alle istituzioni. È un passaggio storico che, insieme ad altri progetti di riforma, prelude ad una maggiore efficienza del nostro sistema parlamentare".Continua a leggere

Taglio parlamentari - Luigi Di Maio : "Risparmio di 1 miliardo" - ma le cifre diCono tutt'altro : Si ripete la pagliacciata grillina: non sul balcone, ma in piazza per festeggiare il Taglio dei parlamentari. Striscione con poltrone e maxi paio di forbici per tagliarlo, il M5s fa carosello. Esulta. Applaude. Solito cinema insomma. Per carità, la riforma in sé è condivisibile: ridurre il numero di

Riforme : Acli - ‘Con taglio parlamentari si rischia di perdere rappresentatività’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Il taglio dei parlamentari sminuisce l’importanza del Parlamento e rischia di compromettere la rappresentatività degli elettori”. Così Roberto Rossini, il presidente nazionale delle Acli. “Non si capisce – sottolinea Rossini – con quale logica venga fatto questo taglio, che va a incidere direttamente sulla relazione tra i cittadini e le istituzioni: significherà infatti ...

Conte : "Taglio eletti - giornata storica" : 19.11 "Una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l'Italia è una giornata storica". Così il premier Conte, su Fb, dopo il via libera definitivo della Camera al taglio dei parlamentari. Esulta Di Maio. Il capo politico del M5S dice:"Una riforma storica, grandissima vittoria per cittadini italiani". E sottolinea: "Il risparmio ...

Riforme : gruppo M5S compatto - nessun voto Contrario a taglio parlamentari : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – nessun voto contrario nei 5 Stelle sul taglio del numero dei parlamentari. Nonostante alcune previsioni parlassero di dissidenti ‘in sonno’, pronti a venire allo scoperto in aula al momento del voto, il gruppo è rimasto compatto. Su 215 deputati, cinque risultavano in missione e cinque non hanno partecipato al voto. Tutti gli altri, ovvero 205, hanno votato a favore. L'articolo Riforme: gruppo ...

