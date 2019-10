Columbro VS d’Urso | è tapiro d’oro | “Truffato | Barbara hai toppato” | retroscena

Marco Columbro - nuova bordata contro Barbara D’Urso : ormai è guerra aperta : Marco Columbro e Barbara D’Urso, ormai è guerra aperta. Dopo gli stracci volati in trasmissione ecco con Marco Columbro è stato raggiunto da un non troppo ambito premio. Il popolare conduttore infatti, re degli anni a cavallo tra gli 80 e 90, quando formava una coppia d’acciaio con Lorella Cuccarini, è stato raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il tapiro d’oro. Si è trattato di un momento che non è passato per niente inosservato ...

Marco Columbro attapirato rincara contro la D’Urso : «Truffato e usato per fare ascolti. Barbara hai toppato» : Columbro e Staffelli - Striscia la Notizia Tapiro d’oro per Marco Colubro. Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia, il conduttore riceverà il ‘premio’ per la lite con Barbara D’Urso domenica scorsa a Live – Non è la D’Urso. Columbro, intercettato da Valerio Staffelli a Basiglio (Milano), ammette: “Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio ...

Live - Marco Columbro sbotta contro la D’Urso : «Non voglio fare una trasmissione sulla mia pelle. Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito». Barbara : «Hai cambiato il cervello da come ti conoscevo io» – Video : Marco Columbro - Live Non è la D'Urso L’ira furiosa di Marco Columbro in scena a Live – Non è la D’Urso. Ospite del talk show domenicale di Canale 5, il conduttore si è letteralmente scagliato contro Barbara D’Urso, colpevole, secondo lui, di avere messo in piazza i suoi presunti ‘problemi economici’. Indispettita, la padrona di casa ha risposto a tono al suo invitato senza però perdere la calma, tenendo ...

