Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Possono succedere cose del genere | ma è stato un vero peccato”

Ciclismo - Vincenzo Nibali si sta sottoponendo a terapia antalgica all’ospedale de L’Aquila : Vincenzo Nibali si sta sottoponendo ad un ciclo di cure di terapia antalgica (trattamento del dolore) presso l’ospedale de L’Aquila: la notizia, rilanciata da SpazioCiclismo, è stata diffusa dall’ASL abruzzese, dato che la prima seduta, effettuata in gran segreto già il 20 settembre, non sarà un episodio isolato. Il San Salvatore è un nosocomio che pratica questa cura senza farmaci e così il ciclista messinese della ...

Ciclismo – La clamorosa rivelazione : Vincenzo Nibali in ospedale a settembre - terapia del dolore per il siciliano : Vincenzo Nibali in ospedale a settembre per una terapia del dolore La notizia è stata diffusa solo oggi, dalla Asl 1 Abruzzo: Vincenzo Nibali, lo scorso 20 settembre, si è sottoposto ad un trattamento del dolore all’ospedale dell’Aquila. Il ciclista siciliano si è recato nell’ambulatorio del San Salvatore nel massimo riserbo per sottoporsi al trattamento atalgico, di circa 15 minuti, accompagnato dal medico Magni della ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : il percorso di Martigny. Tante salite - torneranno gli scalatori e Vincenzo Nibali : I Mondiali 2020 di Ciclismo si disputeranno a Martigny, sarà la località svizzera a ospitare la rassegna iridata che come da tradizione andrà in scena a fine settembre (nello specifico dal 20 al 27). Pochi giorni fa è stato ufficialmente presentatto il durissimo tracciato, si tratta di un impegnativo percorso riservato agli scalatori: avremo un Campione del Mondo di primissima fascia, un uomo che riesce a spiccare in salita, un nome di lusso che ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i grandi assenti dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru non ci saranno : appuntamento a Olimpiadi e Mondiali 2020 : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Ciclismo, la Nazionale maschile scenderà in strada domenica 29 settembre quando andrà in scena la prova in linea elite nello Yorkshire. Il circuito è particolarmente mosso e il lungo chilometraggio potrebbe rendere la corsa molto impegnativa e ricca di sorprese, il CT Davide Cassani punterà soprattutto su Matteo Trentin che potrebbe avere nelle gambe il colpo per stupire tutti ma nella ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – L’impresa di Tiberi esalta Vincenzo Nibali : “è una spugna - può sbocciare in qualcosa di grande” : Il nuovo campione del mondo a cronometro juniores ha incassato gli elogi di Vincenzo Nibali, che ha chiesto comunque di lasciarlo crescere in pace Antonio Tiberi ha regalato all’Italia la prima medaglia del Mondale di ciclismo in corso di svolgimento nello Yorkshire, conquistando uno splendido oro nella cronometro maschile juniores. AFP/LaPresse Un successo esaltante, che ha permesso al giovane azzurro di attirare su di sè le ...

Mondiali di Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Non è giusto portare via il posto ad un compagno' : A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di ciclismo, che scatteranno domenica 22 settembre in Yorkshire, si devono registrare alcuni forfait importanti per la gara più attesa, quella in linea dei professionisti di domenica 29. Vincenzo Nibali ha definitivamente chiarito che non sarà in corsa. il campione del Team Bahrain era rimasto in dubbio lasciando alle due gare canadesi del World Tour il compito di dare un giudizio sul suo stato di forma. ...

Vincenzo Nibali non parteciperà ai Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire : Il ciclista italiano Vincenzo Nibali non parteciperà ai Mondiali nello Yorkshire, in programma dal 22 al 29 settembre. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Nibali ha detto di non essere abbastanza in forma per far parte della Nazionale italiana, che sarà

Ciclismo - Mondiali 2019 : Vincenzo Nibali non ci sarà. “Rispetto per la maglia - non sono al top” : Decisive dovevano essere le gare canadesi e così è stato: Vincenzo Nibali in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” afferma che non prenderà parte alla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo in programma nello Yorkshire a fine mese a causa di uno stato di forma non adatto ad una prova iridata. Così il messinese alla “Rosea“: “La maglia azzurra per me è sacra e va rispettata. Non sono al top e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in gara tra Quebec e Montreal : si scalda la gamba - obiettivo Mondiali. Ci sono Caruso e Colbrelli : Vincenzo Nibali, dopo la bella biciclettata con i suoi tifosi sul Mortirolo, è pronto per tornare in sella e sarà protagonista nelle due tradizionali Classiche in Canada. Si incomincia venerdì 13 settembre con il GP de Quebec (percorso cittadino su un tracciato di 12,6 km per un totale di circa 200 km) e poi domenica 15 settembre appuntamento col GP de Montreal che propone una salita impegnativa da ripetere per ben 18 volte (219 km). Lo Squalo, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Potrei fare i Mondiali da regista - ma devo prima valutare la mia condizione” : Mancano venti giorni alla prova in linea maschile del Mondiale 2019 di Ciclismo su strada in programma nello Yorkshire, in Gran Bretagna. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Davide Cassani ha affidato a Matteo Trentin i gradi di capitano in vista della rassegna iridata, mentre per quanto riguarda gli altri componenti della squadra tricolore ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere nei prossimi giorni. Per esempio è ancora tutta da ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pedala sul Mortirolo con i tifosi : lo Squalo si scalda - poi vola in Canada : Vincenzo Nibali torna protagonista sul Mortirolo, una delle salite più iconiche del Ciclismo e che è stata affrontata anche durante l’ultimo Giro d’Italia. Proprio su questa ascesa lo Squalo aveva cercato di attaccare Richard Carapaz per conquistare la maglia rosa ma non era riuscito nell’impresa e si era dovuto accontentare del secondo posto nella corsa a tappe di casa. Il siciliano, quest’anno vincitore anche di una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : occasione per Vincenzo Nibali? Il ct Cassani potrebbe puntare sullo Squalo : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo potrebbe partecipare anche Vincenzo Nibali. Il percorso della prova in linea iridata, che si svolgerà domenica 29 settembre nello Yorkshire (Gran Bretagna), non sembra sulla carta adatto al siciliano, che era quindi uscito dai radar in ottica convocazioni azzurre. La situazione è però cambiata negli ultimi giorni. Infatti, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il c.t. Davide Cassani sarebbe ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : da domani al Giro di Germania - il rientro dopo le vacanze. Ci sono anche Thomas e Alaphilippe : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, da domani lo Squalo sarà infatti protagonista al Giro di Germania: quattro tappe abbastanza ondulate, terreno perfetto per scaldare la gamba dopo le vacanze estive e per ritrovare la giusta confidenza con la bicicletta in vista della seconda parte di stagione. Il siciliano, a un mese di distanza dalla bellissima vittoria di tappa al Tour de France (si impose a Val Thorens lo scorso 27 luglio), si ...

Ciclismo - visita a sorpresa per Pozzovivo a Lugano : selfie e sorrisi in ospedale con Vincenzo Nibali [FOTO] : Lo Squalo ha fatto visita a Pozzovivo in ospedale a Lugano, dove il corridore è ricoverato dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nei pressi di Cosenza selfie e sorrisi per Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali ieri a Lugano, lo Squalo è infatti andato a fare visita al proprio compagno di squadra in ospedale, dove è ricoverato in seguito alle fratture riportate dopo l’incidente che lo ha visto protagonista a Cosenza. Un ...