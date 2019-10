Ciclismo | André Greipel non si ritira Il velocista tedesco verso la Corendon-Circus di

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La scorsa settimanaha annunciato di aver rescisso il contratto con la Arkéa-Samsic, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, in cui è riuscito a conquistare una sola vittoria ad inizio stagione in Africa, nella Tropicale Amissa Bongo. Ila 37 anni sembrava proiettatoil ritiro, ma con ogni probabilità non sarà così. Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, ci sarebbero diverse squadre pronte a puntare su di lui per la prossima stagione. Al momento l’ipotesi più concreta è quella delladi Mathieu van der Poel. Nel team belgapotrebbe mettere a disposizione la sua grande esperienza per supportare al meglio il fuoriclasse olandese, sia come gregario di fiducia nelle classiche, che come ultimo uomo per gli sprint. Questa opzione sarebbe particolarmente gradita all’azienda di biciclette ...

