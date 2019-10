Cerignola | arrestato marocchino per furto dopo inseguimento

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Emanuela Carucci L'uomo, irregolare sul territorio italiano, aveva appena rubato otto grosse batterie da un ripetitore Vodafone È statoin flagranza di reato peraggravato e resistenza a pubblico ufficiale a, un Comune in provincia di Foggia, undi 29 anni.la convalida dell’arresto, l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Lo stesso, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche segnalato alle autorità competenti per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio dello Stato. Alcuni giorni fa, i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di unappena commesso presso il ripetitore Vodafone che si trova in contrada Mezzana Coperta a. I militari, nel recarsi sul posto, hanno incrociato una Kia Sportage, con targa bulgara, che si stava ...

