Caso Regeni | Di Maio | ‘stasi inaccettabile | favorirò dialogo tra Procure’

Egitto - attivista 26enne sparito da 70 giorni dopo l’arresto. Colleghi e famiglia temono un nuovo Caso Regeni : “Diteci dove si trova” : L’11 giugno Ibrahim Ezz el-Din, ingegnere urbanista di 26 anni, sta tornando a casa nel quartiere di el-Muqattam, periferia sud-est del Cairo, quando, all’improvviso, le forze di sicurezza egiziane lo fermano, lo caricano in auto e lo portano via. Sono passati 70 giorni da quell’arresto con modalità simili ad un rapimento e di lui non si hanno più notizie. La famiglia, i suoi legali e la Commissione egiziana per i diritti e le libertà ...