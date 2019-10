Cane ucciso al Giglio | la proprietaria di Hollie denuncia il carabiniere | “Stava solo

Cane ucciso a badilate e cosparso di benzina. Denunciato contadino : Un contadino di Partinico, in provincia di Palermo, ha ucciso a badilate e cosparso di benzina un Cane randagio. L'uomo è stato Denunciato da i membri di una onlus locale. Prende a badilate un Cane randagio e, dopo averlo tramortito, lo cosparge di benzina. Una tortura spietata e crudele. Si perché parlare di maltrattamento, in casi come questo, è a dir poco riduttivo. La barbarie è stata compiuta da un vile badilante di Partinico, una ridente ...