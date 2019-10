Calciomercato Juve | vicino l' accordo tra Mandzukic e il Manchester United per gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La cessione di Marioè uno dei temi caldi deldellantus. Il pupillo di Massimiliano Allegri non è più un giocatore importante dei bianconeri da quando Maurizio Sarri siede in panchina. In questa stagione non è mai stato chiamato in causa, da tempo è ormai certo che dovrà lasciare Torino già durante la prossima finestra di mercato e per lui sono pronte a schiudersi le porte della Premier League.ntus:piùMariosecondo il sito internet del quotidiano inglese Metro avrebbe trovato uncon il. La notizia che arriva dall’Inghilterra precisa che l’intesa al momento è solo verbale, ma avvicinerebbe e non poco l’attaccante dellantus ai Red Devils. Solskjaer ha bisogno di un centravanti visto che la partenza di Lukaku non è stata colmata durante l’estate. Proprio ad agosto ...

cmdotcom : #Juve, Buffon: 'Avevo dubbi sul mio ruolo, ho responsabilità ma non da protagonista. Inter rivale numero uno'… - michele35634759 : RT @cmdotcom: Le tre ragioni per cui l'#Inter batterà la #Juve e andrà in fuga per lo scudetto - michele35634759 : RT @cmdotcom: Inter-Juve, Brozovic e Pjanic a confronto: chi è meglio? -