Calcio - Paolo Nicolato su Irlanda-Italia Under21 : “Cercheremo di imporre il nostro gioco - sarà un match impegnativo” : La Nazionale Under21 di Paolo Nicolato è pronta per affrontare la seconda sfida del Gruppo 1 di qualificazione agli Europei di categoria. Gli azzurrini, dopo la bella vittoria ottenuta a Castel di Sangro contro il Lussemburgo (5-0), dovranno vedersela domani alle ore 21.05 italiane contro l’Irlanda. Un match non semplice quello del Tallaght Stadium di Dublino dal momento che la selezione irlandese è in testa al raggruppamento grazie a ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Marco Giampaolo esonerato - Stefano Pioli arriva al Milan : Mancano i crismi dell’ufficialità ma è ormai certo che l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan è terminata. La dirigenza rossonera ha preso la sue decisione: esonerare l’attuale tecnico e ingaggiare Stefano Pioli. Come riporta Sky Sport, l’allenatore ex Sampdoria è stato informato nella serata di ieri e oggi incontrerà la società per la chiusura definitiva del rapporto. Per quanto riguarda, invece, ...

Quelli che il Calcio – Terza puntata del 6 ottobre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Terza puntata della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione […] L'articolo Quelli che il ...

LIVE Genoa-Milan - Serie A Calcio in DIRETTA : Giampaolo deve salvare la panchina a Marassi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e dove vedere Genoa-Milan Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Genoa-Milan anticipo serale della settima giornata di Serie A 2019-20, al Genoa serve una vittoria per risalire in classifica mentre Giampaolo è chiamato a salvare la sua panchina rossonera. Il Milan dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina in casa è chiamato a rispondere presente, i ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per Irlanda ed Armenia. Paolo Nicolato chiama 23 azzurrini : Sono 23 gli azzurrini chiamati da Paolo Nicolato per la doppia trasferta, in Irlanda ed in Armenia, della Nazionale italiana Under 21 di Calcio, impegnata nelle qualificazioni agli Europei del 2021. Tra i calciatori selezionali dal Commissario Tecnico, ci sono anche Patrick Cutrone e Moise Kean. L’elenco completo dei 23 convocati di Paolo Nicolato: Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari ...

Quelli che il Calcio – Seconda puntata del 29 settembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Seconda puntata della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, […] L'articolo Quelli che il ...

Quelli che il Calcio – Prima puntata del 22 settembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Prima puntata della sua ventisettesima edizione che, in realtà, parte in anticipo rispetto all’inizio annunciato […] L'articolo ...

Calciomercato - i tifosi del Milan chiedono la testa di Giampaolo ed il grande ritorno - il Tottenham bussa in casa Fiorentina : Continuano le trattative di Calciomercato, i club del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni, ore calde dopo l’ultima giornata in Serie A, in particolar modo situazione delicata per quanto riguarda alcune panchine. Critiche furiose nei confronti di Giampaolo dopo la sconfitta del derby contro l’Inter. PANCHINA Milan, LA PROtesta DEI tifosi – I tifosi del Milan chiedono già la ...

Milan-Inter - Giampaolo non ha dubbi : “derby importante - ma non crocevia. Conosco il Calcio di Conte - noi giochiamo offensivi” : Marco Giampaolo si dimostra sereno alla vigilia di Milan-Inter: derby importante ma non ‘crocevia’ della stagione secondo l’allenatore rossonero che proporrà un calcio offensivo senza snaturarsi Vigilia importante quella che anticipa il derby di Milano, per Milan e Inter una delle partite più importanti di ogni stagione. Sarà la prima volta di Giampaolo come allenatore dei rossoneri che si presentano alla stracittadina ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Napoli-Liverpool 2-0. Impresa al San Paolo - Mertens e Llorente abbattono i Campioni d’Europa : Impresa del Napoli all’esordio nella Champions League 2019-2020 di Calcio, i partenopei hanno mandato in visibilio il pubblico del San Paolo sconfiggendo il Liverpool per 2-0: numero antologico dei ragazzi di Carlo Ancelotti che hanno annichilito i Campioni d’Europa con una prestazione incisiva, tonica, propositiva e volitiva per tutti i 90 minuti riuscendo a trovare la rete risolutrice a 10′ dal termine dell’incontro col ...

LIVE Napoli-Liverpool Calcio - Champions League in DIRETTA : show al San Paolo - arrivano i campioni d’Europa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-LIVErpool Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-LIVErpool prima partita ufficiale delle due squadre alla nuova Champions League 2019-20, il Napoli affronta i campioni d’Europa del LIVErpool per una partita che sarà sicuramente tutta da vivere. Il Napoli arriva alla sfida di Champions League dalla partita vinta in casa ...

Spogliatoi San Paolo - politica e Calcio si mischiano : benvenuti al circo - qui la colpa è di tutti : Il calcio e la politica. La politica e il calcio. In Italia, le maggiori forze trainanti del popolo. Si possono odiare e amare, provocano sdegno e gioia, sono uguali e diverse. Ma quando si scontrano, è la fine. Mai mischiare calcio e politica, la storia lo insegna. L’ultimo capitolo di questo particolare dualismo lo regala la polemica sulle condizioni degli Spogliatoi del San Paolo. A scatenare il putiferio, il comunicato di ...