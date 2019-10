Calcio - Francesco Acerbi in vista di Italia-Grecia : “Voglio giocarmi le mie chance - la malattia mi ha reso più forte” : Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è pronto a giocarsi le proprie chance per conquistarsi una maglia da titolare al centro della difesa con Leonardo Bonucci, in vista del match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio del Gruppo J tra Italia e Grecia (sabato 12 ottobre alle ore 20.45 a Roma). Gli azzurri arrivano a punteggio pieno, dopo aver totalizzato sei vittorie in altrettanti incontri e messo in mostra un gioco ...

Calcio - divorzio tra Di Francesco e Samp : 20.03 E' già finita l'avventura di Di Francesco alla Samp. La società blucerchiata comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con il tecnico pescarese e il suo staff "per l'interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata", così si legge nella nota del club. E' così saltata la prima panchina in serie A e, a breve, ...

Sassari Calcio Latte Dolce 2019/2020 – Francesco Virdis torna a vestire la maglia biancoceleste [FOTO] : Francesco Virdis è ufficialmente un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio odierno, Virdis è ora atteso a Sassari già nelle prossime ore. La società ha scelto di puntare un elemento di rodata esperienza e comprovato valore, giocatore che già una stagione fa aveva vissuto una pur breve esperienza in maglia biancoceleste e che torna ora al Sassari calcio Latte Dolce determinato ad accettare la ...

Sassari Calcio Latte Dolce 2019 2020 – Francesco Virdis torna a vestire la maglia biancoceleste [FOTO] : Francesco Virdis è ufficialmente un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio odierno, Virdis è ora atteso a Sassari già nelle prossime ore. La società ha scelto di puntare un elemento di rodata esperienza e comprovato valore, giocatore che già una stagione fa aveva vissuto una pur breve esperienza in maglia biancoceleste e che torna ora al Sassari calcio Latte Dolce determinato ad accettare la ...

Morte figlia Luis Enrique - il messaggio commovente di Francesco Totti e del mondo del Calcio : Commozione, vicinanza, sgomento per la tragedia di Luis Enrique, che ha perso la figlia di 9 anni per un osteosarcoma. La notizia della Morte della piccola Xana è arrivata sui social attraverso un messaggio divulgato dalla famiglia dell’allenatore spagnolo.\\ “Nostra figlia è deceduta oggi pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma. Luis Enrique e famiglia ringraziano tutti per ...