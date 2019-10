Calabria | Graziano | ‘su intesa Pd-M5S passo avanti | noi al lavoro su candidato civico’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma, 9 ott. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – “E’ chiaro ed evidente che si è fatto un” con l’incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Stefanoè il commissario del Pd ine sta gestendo la complessa partita delle regionali calabresi. Qui i dem sono in fibrillazione visto che il governatore uscente Mario Oliverio, rinviato a giudizio per corruzione, al momento non intende farsi da parte nonostante il Pd abbia deciso di non ricandidarlo. E anzi minaccia di presentarsi comunque con diverse liste in appoggio. “Noi abbiamo detto chiaramente che Oliveiro non è il nostro– diceall’Adnkronos- noi ci siamo posizionati su uncivico e stiamo lavorando in quella direzione. Vediamo se lo faremo insieme ai 5 Stelle. Dall’incontro tra Zingaretti e Di Maio mi pare ci sia stato ...

