Buducnost-Trento oggi | EuroCup basket | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Questa sera, 9 ottobre, alle ore 19.45, andrà in scena il match trae Dolomiti Energiavalidoseconda giornata dell’2019 per il Gruppo D. Il match si prospetta davvero interessante in quanto ambedue le formazioni dopo aver perso all’esordio sono alla ricerca della vittoria per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione alla seconda fase. Per la formazione italiana, questo è anche un periodo piuttosto complicato. Dopo le prime due vittorie in campionato, ora sono arrivate altrettante sconfitte. Ecco perché i due punti in palio sarebbero una vera e propria boccata d’ossigeno, ma davanti troveranno una squadra piuttosto insidiosa. Il club della capitale del Montenegro infatti si presenterà in campo con l’ossatura delle selezione iridata vale a dire Nikola Ivanovic, Petar Popovic e Suad Sehovic: tre uomini che sanno cosa vuol dire fare ...

