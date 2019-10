Brindisi | 87enne denunciato per sfruttamento della prostituzione

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Emanuela Carucci A rivolgersi ai carabinieri una nigeriana di 22 anni. L'uomo è statoanche per detenzione illegale di armi e munizioni È statoin stato di libertà dai carabinieri pere detenzione illegale di armi e munizioni un uomo di 87 anni a. In particolare, ieri sera una donna di 22 anni di origini nigeriane e domiciliata a San Vito dei Normanni (nelno), in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano per motivi umanitari, haai militari che aveva dimenticato nell'auto del pensionato il suo portafoglio contenente 320 euro dopo aver consumato con lui rapporti sessuali. L'uomo, però, si era rifiutato di restituirglielo. L’, infatti, alla richiestadonna di restituirle il denaro l'ha minacciata intimandole di non recarsi dai carabinieri, altrimenti ...

