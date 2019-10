Brasile | Neymar tocca quota 100 | “non lo avrei mai immaginato Paris Saint-Germain?

Neymar - 100 presenze con il Brasile : “C’è di tutto - dalle gioie ai dolori” : L’asso brasiliano Neymar taglierà, nell’amichevole contro il Senegal in programma a Singapore, le 100 presenze con la sua Nazionale. “Neanche nel migliore dei miei sogni avrei potuto immaginare tutto questo, in 100 partite capita di tutto, ci sono anche le delusioni, le sconfitte, gli errori, ma se sei disposto a lottare riesci a superare tutto – dice l’attaccante -. Sono molto felice di raggiungere questo ...

DIRETTA/ Brasile Colombia - risultato finale 2-2 - : doppio Muriel - in gol anche Neymar : DIRETTA Brasile Colombia , risultato finale 2-2,: doppietta di Muriel, in gol anche Neymar in un'amichevole di lusso, nella notte italiana a Miami.

Brasile - Tite difende Neymar : “E’ tra i migliori 3 al mondo” : “Neymar è per me fra i primi tre al mondo. Come qualità tecnica individuale, metto Messi e Cristiano Ronaldo davanti, e subito dopo Neymar e Hazard che sono straordinari. Ma Neymar ha un vantaggio: pensa come Hazard ma esegue in modo più veloce. Quando è in condizione, è inarrestabile“. Dal ritiro del Brasile, il ct Tite prende le difese della sua stella, pronta a rilanciarsi con la Selecao dopo un’estate tormentata fra ...

Voci dal Brasile su Neymar - vola la Juve in Borsa : Neymar e la Juventus prossimi al matrimonio? E’ questa la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata nella giornata di ieri dal Brasile. Ad affermarlo, in particolare, è stato “GloboEsporte” nella propria edizione on line. Un’operazione che appare complessa, e che secondo i media spagnoli vedrebbe anche l’inserimento di Dybala, oltre a un conguaglio di 100 milioni […] L'articolo Voci dal Brasile su Neymar, vola la Juve in Borsa è stato ...